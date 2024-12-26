  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi gazeteci Işık İpek hayatını kaybetti
Takip Et

Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi gazeteci Işık İpek hayatını kaybetti

Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın gazeteci kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşı olan Işık İpek, birçok habere imza atmıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi gazeteci Işık İpek hayatını kaybetti
Takip Et

Muhabir Işık İpek, evinde ölü olarak bulundu. İpek'in vefat haberini Magazin Gazetecileri Derneği duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

42 yaşındaki Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Işık İpek'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Işık İpek'in vefatının ardından ünlü isimler, üzüntülerini dile getirdi.

Dünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleriDünya dışı yaşamla temas, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleriYaşam
Bakanlık o markaları ifşaladı: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı eti bulunduBakanlık o markaları ifşaladı: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı eti bulunduEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

 

Gündem
MSB'den Suriye açıklaması: Münbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda
MSB'den Suriye açıklaması: Münbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda
TBMM’de ortak grup arayışında üçlü formül! Bağımsızlarla görüşmeler başladı
TBMM’de ortak grup arayışında üçlü formül! Bağımsızlarla görüşmeler başladı
Ankara'da belediye otobüsü, tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da belediye otobüsü, tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
TÜİK’ten Özgür Özel’e "pinpon topu" cevabı
TÜİK’ten Özgür Özel’e "pinpon topu" cevabı
TBMM'den bir heyet, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek
TBMM'den bir heyet, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek
Uçuşlar iptal edildi! THY'nin Diyarbakır ve Bağdat seferleri yapılamayacak
Uçuşlar iptal edildi! THY'nin Diyarbakır ve Bağdat seferleri yapılamayacak