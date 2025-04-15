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'Sansar Salvo' lakaplı rapçi Ekin Can Arslan gözaltına alındı

Babası Gazi Arslan'a şiddet uygulayan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan rapçi Ekin Can Arslan, gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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'Sansar Salvo' lakaplı rapçi Ekin Can Arslan gözaltına alındı
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'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Yaşananların ardından ailesi, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

Bunun üzerine Sansar Salvo, sosyal medya hesabından şiddet içerikli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü rapçi, babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

Ekin Can Arslan'a tepki yağarken, sosyal medyada görüntülerin şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Söz konusu gelişmeler üzerine Arslan, gözaltına alındı. Rapçi, X hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler" paylaşımında bulundu.

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