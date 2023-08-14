Sarıyer'de geri dönüşüm deposunda yangın

Hadımkoru Yolu Caddesi'nde bulunan kağıt ve plastik atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tesislere hızlı bir şekilde yayıldı.



Alevler zaman zaman tesislerin çevresinde bulunan ormanlık alana da sirayet etmesine rağmen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.



Polis ekipleri yangının yaşandığı yerde güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine müdahalede bulunarak oksijen tedavisinde bulundu. Gece saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.