Selahattin Demirtaş hakkında yeni dava açıldı: Yedi ayrı konuşması suç sayıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 15 yıl hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Demirtaş hakkındaki dava, DEM Partililerin İmralı süreci kapsamında Adalet Bakanı ile görüşmesi sırasında açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık dokuz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2016 yılındaki yedi ayrı konuşmasından dolayı 15 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep eden iddianameyi tebliğ etti.

Duruşma tarihi verildi

İddianame, Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşma günü 24 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Demirtaş konuşmasında ne demişti?

Söz konusu iddianamede yer alan Demirtaş’ın konuşması şöyle:

“Çözüm ve müzakere masa dediğimiz şey en erdemli yoldur. Her cesaretli siyasetçinin denemesi gereken en erdemli yoldur. Bunun da yolunu defalarca haykırdık, defalarca doğruyu işaret ettik. Sizler Sayın Öcalan’ı İmralı’da bir esir gibi tecrit altında tutmaya devam ettikçe işte bu yol açılmıyor. Bu yolu açmanın biricik tek anahtarı var artık, çözüm sürecinde en net iradeyi, en kararlı iradeyi ortaya koymuş bir halk önderini bu şekilde küçümseyerek, hiçe sayarak halkla temasını tecrit uygulayıp keserek çözüm adına bir mesafe kat edemezsiniz.

Bunlar bizim sırf propaganda olsun diye yaptığımız çağrılar değil, bir hakikate işaret ediyoruz, az önce İmralı heyeti adına konuşan Sırrı Süreyya arkadaşımız, ondan önce Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel Hanım altını çize çize ısrarla belirttiler, bunların hepsi barış çağrısıdır, barış; propaganda değil, kuru gürültü değil.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde demokrasi adına darbelere karşı durup özgürlüğü savunma adına şu ölümleri durdurup barışçıl çözümü gerçekleştirme adına tecride son verilip Sayın Öcalan’ın şahsında bir kez daha müzakereye dönülmesi adına lütfen meydanları, alanları daha fazla kullanın.”