Serenay Sarıkaya adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ilk açıklama geldi

Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Serenay Sarıkaya adliyeye geldi. Ünlü oyuncu savcılığa ifade verdi.

Tanık sıfatıyla ifade verdi

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul Adliyesi'n tanık sıfatıyla ifade verdi.

Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok. Hakkımızda çıkan, yalan, iftira, noktasından virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim. Kendi adıma yönlendirilen bu iftiralarla ilgili ben de bir hukuki süreç başlatacağım. Dişimle tırnağımla gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası var. Böyle olmaz bu işler. Gerçek çok net bir biçimde ortada. o yüzden ifademizi verdik gidiyoruz" dedi.

Adı Mert Demir ile anılmıştı

ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adı Mert Demir ile anılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

Sektörde tekelleşme iddiaları var

Pek çok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Barım'a son olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Rekabet Kurumu menajer ve cast ajanslarına soruşturma başlatmıştı

Oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve cast ajansı sahipleriyle ilgili ‘tekelleşme’ iddiası üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu, 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. En çok konuşulan isim ise ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım oldu. Ayşe Barım hakkında İstanbul Başsavcılığı ayrı bir soruşturma başlattı.