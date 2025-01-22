Sinan Ateş davasına ilişkin yeni gelişme: Ülkü Ocakları yöneticileri yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından 8 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2025’e duruşma günü verdi.

İddianamede, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu’nun, “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Trafik Şube’de görevli komiser Talha Atalay hakkında ise “kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan hapis cezası talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar da “suçluyu kayırma” suçundan yargılanacak.

Sanıkların ifadelerinden

Sanıklardan Burak Kılıç, 19 Ekim 2023’te alınan savcılık ifadesinde, Sinan Ateş’i tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tolgahan Demirbaş’a, Sinan Ateş’in oturduğu siteye ait fotoğrafları 8 Nisan 2022’de göndermiş olabileceğini söyledi. Kılıç, “2022 yılı Mart ayı içerisinde Mersin'de işlenen cinayet olayının arkasında Sinan Ateş'in olduğu camia içerisinde konuşuluyordu. Ateş’'in ikametinin önüne protesto amaçlı pankart asılması gündeme gelmişti. Bu yüzden Tolgahan Demirbaş’a ikamet ile ilgili fotoğrafları göndermiş olabilirim.” dedi. Cinayetle bir ilgisinin olmadığını savunan Kılıç, Ateş’i fiziken takip ettiği iddiasını reddetti.

"Mesajda bahsedilen kişi kesinlikle Sinan Ateş değildir"

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu ise ifadesinde, Ayşe Ateş’e ait bilgileri Tolgahan Demirbaş’a gönderdiğini hatırlamadığını öne sürdü. "Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar demiş" şeklindeki mesaj hakkında ise Yılmazzobu, Tolgahan Demirbaş ile mesajlaştığını, bu mesajda kastedilen kişinin aralarında husumet bulunan Muhammet isimli kişi olduğunu iddia etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yılmazzobu, Muhammet adlı kişinin soyadını hatırlamadığını öne sürerek, “Kızgınlıkla yazılan bir mesajdır. Mesajda bahsedilen kişi kesinlikle Sinan Ateş değildir.” ifadesini verdi.

"Ateş'in uçuş bilgilerini yollamış olabilirim"

Eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat da 15 Mart 2021’de Tolgahan Demirbaş’ın kendisini arayarak Sinan Ateş'in o tarihte yurt dışına çıkıp çıkmadığını sorgulamasını istediğini belirterek, o dönemde havaalanında çalıştığını söyledi. Horat, “Sinan Ateş’in uçuş bilgisini bilgisayarda sorgulayarak, ekran görüntüsünü Tolgahan Demirbaş’a yollamış olabilirim. Sinan Ateş ikametindeyken bu pankartı asmak istediklerini, yurt dışında olup olmadığını öğrenmesi gerektiği söyleyerek benden uçuş bilgisini sorgulamamı istemişti." dedi.

Sanık komiser Talha Atalay ise olayın şüphelisinin olduğunu bilmediği Tolgahan Demirbaş ile olaydan bir gün sonra park cezaları hakkında görüştüklerini iddia ederek, “Bana olayla ilgili bilgim olup olmadığını sordu. Ben de bir arkadaşımın whatsapp grubunda olaya dair paylaşım yaptığını söyleyerek bilgi notunu Tolgahan Demirbaş'a whatsapp uygulaması üzerinden gönderdim, bilgi notunu gönderirken soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğimi düşünmedim” ifadesini verdi.