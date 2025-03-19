Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasına itiraz edildi

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat da var.

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın gözaltı kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın (@REmrahSahan) gözaltı kararına itiraz ettik.



Yasal şartları oluşmadan verilen gözaltı işleminin sonlandırılması ve derhal serbest bırakılması talebimizi Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduk.



Kısıtlama kararı uyarınca Avukat görüşmesini ise… pic.twitter.com/ZqbHCzSjrz — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) March 19, 2025

Ersöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı kararına itiraz ettik. Yasal şartları oluşmadan verilen gözaltı işleminin sonlandırılması ve derhal serbest bırakılması talebimizi Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduk. Kısıtlama kararı uyarınca avukat görüşmesini ise henüz yapabilmiş değiliz. Sürece dair tüm hukuki başvularımızı da aşamalarda yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla tüm başvurularımızı, soruşturmanın gizliliğine riayet ederek şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

"Tüm ülkenin tanıdığı bir siyasinin kaçması veya saklanması olağan akışa aykırı"

Şahan'ın gözaltına alınmasına yönelik yapılan itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve yukarıda numarası verilen soruşturma çerçevesinde 19.03.2025 günü saat 06:00’da Müvekkilimiz Resul Emrah ŞAHAN’ın konutunda arama ve yakalama işlemi icra edilmiş ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile göz altına alınmıştır.

2. CMK m.145’e göre 'İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır'. CMK m.146’ya göre ise 'Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebilir.' Buna göre olağan olarak hakkında soruşturma yürütülen şüpheli ifade için davet edilmeli, eğer bu davete icabet etmez ise hakkında zorla getirme kararı verilmelidir.

3. CMK m.98’de düzenlenen yakalama emri ise istisnai olup hangi hallerde bu yola başvurulabileceği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre 'Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir'. Bu karara istinaden yakalanan kişi hakkında ise CMK m.91’deki şart sağlanmadığı müddetçe hakkında gözaltı kararı verilebilmesi mümkün değildir. Nitekim bu maddeye göre 'Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına' bağlıdır. Buna göre ancak soruşturma açısından zorunlu olması halinde gözaltı işlemi uygulanabilecektir.

4. Müvekkilimiz Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN, İstanbul’un en büyük ve merkezi ilçelerinden olan Şişli’nin Belediye Başkanıdır. Kendisi sabit ikametgah sahibi olup şimdiye kadar hiçbir suretle bir resmi makamın ve özellikle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine icabet etmemiş değildir. Bu minvalde bir kamu görevlisinin ve tüm ülkenin tanıdığı bir siyasinin, adli makamların daveti üzerine kaçması veya saklanması elbette hayatın olağan akışında imkansız bir durumdur.

"Müvekkilimizin ifadeye çağrılması halinde derhal icabet edeceği konusunda hiçbir şüphe söz konusu değildir"

5. Kaldı ki Müvekkilimizin kanun gereği resmi polis koruması bulunmakta olup bu gerçek dahi davete icabet etmemesinin ve kaçmaya yeltenmesinin tahayyül edilebilir bir durum olmadığını açıkça göstermektedir. Bu koşullarda kendisinin soruşturma kapsamında davet edilmesi mümkün olup

müvekkilimiz hiçbir suretle “çağrı yapılamayan şüpheli” konumunda kabul edilemez. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN’nın, çağrı üzerine gelmeyeceğini gösteren en ufak bir şüphe hatta bir emare dahi söz konusu değilken, yakalama işlemine tabi tutulması ve gözaltına alınması hukuken kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır.

6. Kaldı ki söz konusu soruşturmanın 2024 yılında başlatıldığı soruşturma numarasından anlaşılmakta olup uzun zamandır bazı medya kuruluşları her nasılsa Müvekkilimiz hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü neredeyse her gün manşetten yazmaktadır. Bu denli uzun bir zamandır zaten yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Müvekkilimizin ifadeye çağrılması halinde derhal icabet edeceği konusunda hiçbir şüphe söz konusu değildir.

7. Nitekim Müvekkilimiz hakkında soruşturma bulunduğuna dair haberlere rağmen önceden programlı idari ve siyasi çalışmalarını aksatmadan sürdürmeye devam etmiştir. Haliyle, gözaltına alma tedbirinin bu soruşturma ve Müvekkilimiz yönünden zorunlu olduğundan söz etmek tümüyle imkansızdır.

Bu suretle kaçma şüphesi olmaksızın, Cumhuriyet Savcısının emri ile gerçekleştirilen yakalama işlemi ve gözaltı açıkça hukuka aykırıdır.

8. Malumunuz olduğu üzere CMK m.91/4’e göre 'Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hakimine başvurabilir'. Bu hüküm çerçevesinde hukuka aykırı yakalama işlemi ve Cumhuriyet Savcısı’nın gözaltına alma yönündeki yazılı emrine karşı sayın Hakimliğinizden Müvekkilimizin hemen serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir."