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Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaşma anları ortaya çıktı

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun, katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaşma anları ortaya çıktı
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İstanbul Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İşte ilk karşılaşma görüntüleri

Feriköy mezarlığında öldürülmüş halde bulundu

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ş.E.H'nin çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

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