SON DAKİKA... İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği iddia edildi, Başsavcılık yalanladı

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi.

Savcılık, İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi kurumlara verdiği diplomayı kullanmaya devam ettiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını istedi.

Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun usulsüz olduğu öne sürülen yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.

YÖK'ün raporunda ne yazıyor?

Öte yandan, diplomanın sahte olduğu iddialarıyla ilgili YÖK'ün Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırladığı raporda özellikle, yatay geçişin yapıldığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığına yer verildi.

Raporda YÖK tarafından 1990 yılında tanınırlığı olmayan ve 1993 yılında tanınırlığına ilişkin karar alınan Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yapılan yatay geçiş sürecinin tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve kabul işlemlerine YÖK kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği yer aldı.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporunda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" ifadeleri yer aldı.