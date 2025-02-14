Spor yazarı Hayri Hiçler hayatını kaybetti

Spor yazarı ve televizyon programcısı Hayri Hiçler'den acı haber geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi Hayri Hiçler vefat etti.

Hayri Hiçler'in vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu. Yapılan açıklamada; "Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden üyemiz Hayri Hiçler'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Hayri Hiçler’in cenazesi, dün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayri Hiçler kimdir?

1952 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında Spor 21 Dergisi’nde başladı. Bulvar, Tercüman, Bugün, Star gazetelerinde ve Star Televizyonu’nda çalıştı. İnterStar TV’nin spor servisini yönetti. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışmasında çok sayıda ödül aldı. Sürekli Basın Kartı sahibi, evli ve üç çocuk babasıydı.