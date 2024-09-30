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Tanju Özcan: Yakında Putin’e mektup yazacağım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5,5 yılda yaklaşık 75 kez randevu talep ettiğini ancak hiçbirine yanıt alamadığını belirterek, sosyal medya hesabından Erdoğan'a neden görüşmediklerini sordu. Özcan, "Yakında Putin’e mektup yazacağım. Putin’den yardım isteyeceğim, aracılık isteyeceğim. Putin ile her hafta görüşüyorlar. Ben 5 buçuk yıldır bir kez görüşemedim." dedi.

Haber Merkezi
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Tanju Özcan: Yakında Putin’e mektup yazacağım
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son 5,5 yıllık süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaklaşık 75 randevu talebini yanıtsız bıraktığını söyledi. 

"Benimle neden görüşmüyorsunuz?"

Özcan, X hesabından Erdoğan'ı etiketleyerek "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5,5 yıllık süreçte sizden yaklaşık 75 kez randevu istedim vermediniz. Bu dönem içerisinde darbeci dediğiniz Sisi ile görüştünüz, katil dediğiniz Suudi Veliaht Prensi ile defalarca görüştünüz, 15 Temmuz’un ortağı dediğiniz B.A.E ile görüştünüz, hatta size budala diye mektup yazan Trump’la, Türkiye’yi ekonomik yaptırım konusunda tehdit eden Biden’la bile ayaklarına kadar gittiniz görüştünüz. Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu’nun sorunlarını konuşmak istiyorum. Nedir benimle alıp veremediğiniz?" ifadelerini kullandı.

"Yakında Putin’e mektup yazacağım"

Cumhurbaşkanı ile görüşmek için yaptığı başvurulara dair KRT TV yayınında da konuşan Özcan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yardım isteyeceğini belirtti. Özcan, “Yakında Putin’e mektup yazacağım. Putin’den yardım isteyeceğim, aracılık isteyeceğim. Putin ile her hafta görüşüyorlar. Ben 5 buçuk yıldır bir kez görüşemedim. Yani insan merak eder. Sayın Putin bir karşılaştığınızda söyleyin de Bolu Belediye Başkanı beni sürekli arıyor, diye mektup yazacağım. İş o noktaya kadar geldi” şeklinde konuştu.

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