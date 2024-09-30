Ertuğrul Doğan açıkladı: Trabzonspor'a ortaklık teklifi geldi

Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı. Bordo mavililer bunu başaran ilk Süper Lig ekibi oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a verdiği röportajda konuya dair detayları anlattı.

"2.1 milyar civarında para ödedik"

Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını aktardı.

"İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk Futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon Euro bir gelir elde ettik. İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibarıyla faizleriyle beraber toplamda 2.1 milyar civarında Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Camiamız için çok önemli bir adımdı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için geldiğimizden beri çalışıyorduk. Trabzonspor'un gerçekleri belli. Sponsorluklarda 50 milyon Euro'ya yakın gelir elde ettik. Şuan itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık."

Sırada vergi borcu var

"Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. İmkanlar zor, gelir de hemen hemen yok. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz."

"Trabzonspor'a ortaklık teklifi geldi"

"Geldiğimiz günden beri önemli hamleler yaptık. Bilançomuzu ciddi anlamda iyileştirdik. Gelir gider tablosunda çok ciddi atılımlar yaptık. Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Netleşmeden konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubu Trabzonspor'a ortaklık ve çalışmak için resmi olarak başvurusu oldu. Burada insanlar bunu yanlış anlıyor. Trabzonspor satılıyor mu diyorlar. Bu ilgi önemli, önemli bir değeri vardır. Ben şahsi olarak şunu söyliyim. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. Trabzonspor taraftarın takımıdır. Satılmasına şiddetle karşıyım. Ama bu benim şahsımın vereceği karar değil. Ülkemizde kanun olarak büyük hissenin satılması mümkün değil. Burada son söz kongrenindir. Ben başkan olarak buna karşı dururum ama dediğim gibi son söz kongrenindir. Henüz görüşmeyi yapmadık. Ciddi bir konu ortaya çıkarsa çıkar halkı ve kongreyi bilgilendiririz. Genel bir ortaklık yapısıyla teklif geldi. İnsanları yanıltmayalım. Ciddi bir görüşme olursa çıkar insanları bilgilendiririz."