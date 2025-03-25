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Tanju Özcan'dan çok sert 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Partimle yollarımı ayırırım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda yeniden seçilmesi halinde, 29 yıldır üyesi olduğu partisinden ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Tanju Özcan'dan çok sert 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Partimle yollarımı ayırırım
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda yeniden seçilmesi halinde partisinden ayrılacağını duyurdu.

"29 yıllık partim ile yolumu ayıracağım"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Bu kadar entrikanın ardından, şaibeli kurultay diyerek hukuksuzluğun önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar Genel Başkan seçilirse, 29 yıllık partimle yolumu ayıracağım!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, İBB'ye kayyum atanacağı iddialarına karşı olağanüstü kurultay toplama kararı almıştı.

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