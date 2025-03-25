Tanju Özcan'dan çok sert 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Partimle yollarımı ayırırım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda yeniden seçilmesi halinde, 29 yıldır üyesi olduğu partisinden ayrılacağını açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda yeniden seçilmesi halinde partisinden ayrılacağını duyurdu.
"29 yıllık partim ile yolumu ayıracağım"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Bu kadar entrikanın ardından, şaibeli kurultay diyerek hukuksuzluğun önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar Genel Başkan seçilirse, 29 yıllık partimle yolumu ayıracağım!" ifadelerini kullandı.
Bu kadar entrikanın üzerine , şaibeli kurultay diyerek zincerleme hukuksuzluğun önünü açan @kilicdarogluk tekrar Gn. Başkan seçilir ise, 29 yıllık partim ile yolumu ayıracağım!— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 25, 2025
Ne olmuştu?
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, İBB'ye kayyum atanacağı iddialarına karşı olağanüstü kurultay toplama kararı almıştı.