Tarih belli oldu: MHP'nin "Terörsüz Türkiye Buluşmaları" başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleyecek.

Erzurum, İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana, Gaziantep olmak üzere 9 il merkez alınacak.

İlk toplantı 9 Ağustos'ta Erzurum'un ev sahipliğinde, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli'yi kapsayacak.

16 Ağustos'taki ikinci toplantı İstanbul'un ev sahipliğinde Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak illerini içerecek.

“Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”nın son durağı ise 27 Eylül'de Gaziantep'in ev sahipliğinde yapılacak.

Toplantılara ticaret ve sanayi odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri davet edilecek.

"Bahçeli'nin talimatıyla düzenleniyor"

NTV'de yer alan habere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın toplantıların Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yalçın "Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bilgece tespitler bağlamındaki siyasi adımlarının, geniş bir sosyolojik tabana yayılması, vatanın en ücra köşelerine kadar ulaşılarak MHP'nin argüman ve görüşlerinin haklılığının anlatılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.