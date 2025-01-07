  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tarım Kredi'ye yönelik 5.6 milyonluk dolandırıcılık iddiası: 7 şüpheli yakalandı
Takip Et

Tarım Kredi'ye yönelik 5.6 milyonluk dolandırıcılık iddiası: 7 şüpheli yakalandı

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırılıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım Kredi'ye yönelik 5.6 milyonluk dolandırıcılık iddiası: 7 şüpheli yakalandı
Takip Et

Alınan bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin Tarım Kredi Market'tin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra paranın kalan kısmını G.B. ve eşinin hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

G.B'nin, hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, suç gelirinin bir kısmıyla ev satın aldığı, büyük bir kısmıyla da çevrim içi kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

G.B'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda paraya el konulurken, zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!Rize’de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı! 2 çalışan ağır yaralandıGündem

 

ABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktıABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktıKüresel Ekonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Deniz Yücel: Bu zalim yönetim, CHP'li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedir
Deniz Yücel: Bu zalim yönetim, CHP'li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedir
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!
CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi
CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi
Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı: Arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir
Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı: Arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir