Teröristbaşı Öcalan'dan mesaj: Yeni sözleşmeye ihtiyaç var

DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından terörtistbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı.

Öcalan mesajında "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" ifadelerine yer verdi.