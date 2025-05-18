  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Teröristbaşı Öcalan'dan mesaj: Yeni sözleşmeye ihtiyaç var
Takip Et

Teröristbaşı Öcalan'dan mesaj: Yeni sözleşmeye ihtiyaç var

DEM Parti İmrali heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile avukat Özgür Özel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teröristbaşı Öcalan'dan mesaj: Yeni sözleşmeye ihtiyaç var
Takip Et

DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından terörtistbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı.

Öcalan mesajında "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk yorum!Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk yorum!Gündem

 

PKK elebaşı Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme talebiPKK elebaşı Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme talebiGündem

 

Gündem
Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: Saat verdi!
Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: Saat verdi!
Özel: Yasakların, yasak olduğu bir Türkiye vaadediyoruz
Özel: Yasakların, yasak olduğu bir Türkiye vaadediyoruz
Erbakan'dan hükümete asgari ücrete ara zam çağrısı
Erbakan'dan hükümete asgari ücrete ara zam çağrısı
Dervişoğlu: Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı yoktur
Dervişoğlu: Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı yoktur
Bahçeli: Fesih kararıyla birlikte sabır gerektiren yeni anlaşmaya geçildi
Bahçeli: Fesih kararıyla birlikte sabır gerektiren yeni anlaşmaya geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara çağrı: Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara çağrı: Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli