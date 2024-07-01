TSK, Suriye'ye takviye güçler gönderdi!
Suriye’nin Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan El Bab ve Azez’de, terör örgütü yandaşlarının Türk TIR'larına ve PTT binalarına yönelik saldırılarının ardından, TSK bölgeye takviye gönderdi.
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan El Bab ve Azez’de yaşanan olaylarda, terör örgütü yandaşları Türk TIR'larına ve PTT binalarına yönelik saldırılar gerçekleştirdi.
Bölgede bulunan karakoldan Türk bayrağını indirip parçalayan grup daha sonra görevlilere de taşlı saldırıda bulundu.
2 ayrı PTT şubesini de yağmalayan kalabalık, araçlara da zarar verdi.
Yaşanan olayların ardından TSK akşam saatlerinde bölgeye takviye kuvvetler gönderdi. Sınırdan geçen askeri araçları vatandaşlar alkışlayarak uğurladı.
İşte o görüntüler...