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Tunceli'de 11 yerleşim yerinde hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Toratlı köyünde şap hastalığı vakası nedeniyle 11 yerleşim yerinde hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklandı.

Haber Merkezi
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Tunceli'de 11 yerleşim yerinde hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklandı
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Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, hastalığın çevre köy ve mahallelere bulaşma riskine karşı Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ve merkez mahallelerinde hayvan giriş çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Hayvan hareketlerinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacak

Yetkililer, yasaklara uyulmaması ve kaçak hayvan hareketlerinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, kuzu ve oğlak kayıplarının önlenmesi için aşılama çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.

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