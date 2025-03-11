Tuncer Bakırhan: "SDG ile yapılan mutabakat Öcalan'ın çağrısına uygun"

DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır’da 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz deklarasyonu açıklandı.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sur ilçesindeki Mardin Kapı’da düzenlenen programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir bütünden Kürtlerin emekçilerin, ezilenlerin ne istediğini bu tarihi çağrıya ne kadar sahip çıktıklarını Türkiye kamuoyuna, Türkiye iktidarına ve devletine de aynı zamanda duyurmak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

"Türkiye çok tarihi, çok önemli bir süreçte"

Kürtçe okunan nevruz deklarasyonun ardından söz alan Bakırhan, son birkaç gündür Türkiye'nin çok tarihi, çok önemli bir süreç içerisinde olduğunu söyledi. 50 yıldır devam eden çatışma ve şiddet ortamını sonlandırıp onun yerine demokratik zeminde hak, hukuk arama mücadelesinin startı verildiğini ifade eden Bakırhan, şunları söyledi:

“Bu çağrı aynı zamanda nevruza yapılan bir çağrıdır. Bu çağrı aynı zamanda nevruz ruhunun daha güçlü bir şekilde dün zalime zulme karşı özgürlük arayışı içerisinde olan ve büyük bedeller ödeyen halkımıza bugün de nevruzu barışın demokrasi güçlü bir şekilde sahiplenildiği bir mücadeleye dönüştürme çağrısıdır. Bu tarihi süreçte bu tarihi günlerde bu nevruzun önemine layık bir şekilde katılmalıyız. Güçlü katılmalıyız. Nevruz'un en güzel şekilde örgütlenmeliyiz.”

“Mutabakat Öcalan’ın çağrısına uygun”

Bakırhan, konuşmasında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda yaptığı anlaşmaya da değinerek, şunları söyledi:

“Orada da yapılan mutabakat çok net, Öcalan’ın çağrısına uygun tekçilikten, mezhepçilikten uzak, Kürdün, Alevi’nin, Arab’ın, Dürz’ün, Hristiyan’ın, Ermeninin, diğer hakların ve inançların demokratik bir zeminde kendi kimlikleriyle yaşayabilecekleri bir mutabakatın altına imza atıldı.”

"Alevi yurttaşlarımıza yönelik katliamı kınadık”

Suriye’de Alevilere yönelik katliamları kınadıklarını kaydeden Tuncer Bakırhan, ”Suriye’de Alevi yurttaşlarımıza yapılan katliamı hep birlikte izledik, gördük, bunu kınadık, bunu eleştiriyoruz. Aslında Suriye’deki mutabakat metni Alevi yurttaşlara hemen katliamdan sonra gelmesinden dolayı biraz kaygılı yaklaşıyor olabilirler. Ama o metinde ne kadar Kürt varsa o kadar Alevi var. Ne kadar Alevi varsa o kadar Hristiyan var. Ne kadar Hristiyan varsa o kadar Arap var. Suriye’nin bütün renkleri var” diye konuştu.