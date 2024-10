Türkevi, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın başını nasıl yaktı?

Takip Et

Gazete Oksijen'in aktardığı The Wall Street'in yılan hikayesine dönen sürece dair yazısı şöyle:

"Türk hükümeti Manhattan'da 35 katlı bir kule inşa ederken New York İtfaiyesi'nin engeline takıldığında zaten programın yıllar gerisindeydi. Türk yetkililer 2018 yılında itfaiyenin şartlarının değiştiğini ve bina planlarını güncellemeleri gerektiğini öğrenerek daha fazla zaman ve para kaybettiler. Bir proje yöneticisi olan Phillip Infelise bir meslektaşına gönderdiği e-postada, “Türk bakanlığındaki insanlar, New York İtfaiyesi'ndeki adamlara birkaç lira verip bu sorunu ortadan kaldıramayacağınıza şaşırmış olmalılar” dedi. E-posta, Türkiye'nin 2021 yılında kulenin mimarına karşı açtığı bir davada ortaya çıktı.

Infelise, geçen yıl verdiği bir ifadeye göre, Türkiye'deki kuralların Amerika'daki kurallarla aynı olmadığını açıkladı. Infelise "Bildiğimiz kadarıyla New York'ta işlerin bu şekilde yapılmadığını onlara bildirmek zorunda kaldık” dedi. Ancak durum tam olarak böyle olmadı. ABD'li savcılar şimdi Türk yetkililerin İtfaiye Teşkilatı ile olan sorunlarını ortadan kaldırmak için başka birini bulduklarını söylüyor: Yeni gelen belediye başkanı.

Rüşvet karşılığında itifaiyeye baskı

Geçtiğimiz ayın sonlarında, büyük jüri New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı bir Türk yetkiliden ve işadamlarından aldığı iddia edilen, aralarında Türk Havayolları'yla bedava uçuş ve lüks otel konaklamalarının da bulunduğu hediyelerle ilgili bir dizi yolsuzluk suçlamasıyla itham etti. Savcıların iddiasına göre Adams, kısmen bu hediyeler karşılığında itfaiye yetkililerine, endişelerine rağmen binanın güvenliğini onaylamaları için baskı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin küresel nüfuzunun bir anıtı olarak tasarladığı yaklaşık 300 milyon dolarlık Türkevi, New York belediye başkanının işine ve belki de siyasi kariyerine mal olabilecek hukuk dramında daha da büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Adams suçsuz olduğunu savundu. Bir hafta önce avukatları federal bir yargıçtan rüşvet suçlamasını reddetmesini istedi. “Bahşişler federal suç değildir. Avukatı Alex Spiro düzenlediği basın toplantısında "Hediye federal suç değildir. Politikacılara yapılan nezaketler federal suç değildir" dedi. Türkiye ise çalışanlarının uluslararası hukuka ve diplomatik sözleşmelere uyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Başka bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu değildir" dedi.

60'tan fazla kusur nedeniyle onay vermedi

Savcılar, Eylül 2021'de Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün Adams ve bir çalışanından telefon görüşmeleri ve elektronik mesajlarla Türkevi'nin açılışının Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla aynı zamana denk getirilmesini istediğini iddia etti. Adams o sırada henüz belediye başkanı değildi ama Demokratların ön seçimini kazanmıştı ve genel seçimi kazanacağı neredeyse garantiydi. Ancak itfaiyeden bir müfettiş, binanın yangına hazır olmasıyla ilgili 60'tan fazla kusur olduğunu belirterek onay vermeyi reddetmişti. İddianameye göre Özgür, Adams'ın çalışanlarından birini aradı ve Türkiye'yi destekleme sırasının “kendisinde” olduğunu söyledi. O da mesajı Adams'a iletmiş. İddianameye göre Adams “Biliyorum” diye yanıt verdi. Savcılara göre Adams itfaiyeye bir istisna yapması için baskı yaptı ve günler sonra Türk yetkililer istediklerini aldılar: Kule Erdoğan'ın gelişi için açıldı. Kurdele kesme töreninde Erdoğan, kulenin ulusunun “büyüklüğünü, mirasını ve büyüyen gücünü” yansıttığını söyledi.

Erdoğan'ın aralarında ülkenin en büyük camisinin de bulunduğu inşaat projeleri 2000'li yılların ortalarında İstanbul'u dönüştürmeye başladı. Eski Türk yetkililer, Türk liderin yurt dışında, bir finans merkezi ve uluslararası diplomasi merkezi olan New York'tan daha fazla güç yansıtmak istediği çok az yer olduğunu söyledi. 1970'lerin sonlarından bu yana, BM'nin karşısındaki Birinci Cadde'de yer alan 11 katlı gösterişsiz bir ofis binası olan Türk Merkezi, Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve BM misyonu olarak hizmet veriyordu. IBM'den satın alınan bina 1980 yılında teröristlerin bombalı saldırısından kurtuldu. Ancak 2000'li yıllara gelindiğinde, giderek zenginleşen ülkenin liderleri bu binanın artık kendilerine dar geldiğini düşünmeye başladılar. Eski bir Türk diplomat ve ülkesinin parlamentosunun eski bir üyesi olan Faruk Loğoğlu, "Halılar biraz yırtıktı ve mobilyalar da pek iyi durumda değildi" diye hatırlıyor.

İnşaatın 3 yılda bitmesi planlanıyordu

Ortaya iddialı bir plan çıktı: Eski Türk Merkezi'ni ve komşu binayı yıkmak ve yerlerine BM'ye bakan üç kat yüksekliğinde camdan bir kule inşa etmek... Erdoğan, ülkenin dünya sahnesinde artan gücünü göstereceğine inanıyordu. İnşaatın 3 yılda bitmesi planlanıyordu. Ancak yaklaşık on yıl süren sorunlu bir çileye dönüştü.

2012 yılında Türkiye, mevcut binaların yıkımını ve yeni binanın inşasını denetlemek üzere Chicago merkezli Cresa adlı bir proje yöneticisi tuttu. Tasarımcı olarak New York merkezli mimarlık firması Perkins Eastman ile anlaşıldı. Perkins Eastman tarafından hazırlanan renderlar, Türk bayrağının ortasındaki hilalden esinlenen kıvrımlı bir cepheyi gösteriyordu.Tasarım, İpek Yolu'nda seyahat eden tüccarları ağırlayan kervansaraylarda görülen süslü desenleri içeriyordu. Kulede konsolosluk ve Türk işletmeleri için ofislerin yanı sıra diplomatik personel için 20 konut, bir fitness merkezi, açık hava terasları, bir oditoryum ve bir ibadet odası yer alıyor.

Yıkım başlamadan 5 milyon dolar gitti

Proje kısa süre içinde gecikmelere takıldı ve maliyetler hızla arttı. Mevcut Türk konsolosluğu 2013 yılında yeni projeye yer açmak için boşaltıldı ve Türk diplomatlar Manhattan'ın merkezinde kiralık bir alanda çalışmak zorunda kaldı. Bu da Türk devletine yılda 5 milyon dolara mal oldu. Oysa yıkım çalışmaları henüz başlamamıştı bile. Loğoğlu, 2015 yılında parlamentoya verdiği bir önergede “Türkevi projesine ilişkin devam eden belirsizlikler, projenin maliyetini artırmanın yanı sıra Türkiye'nin ABD'deki itibarını da zedeliyor” diye yazdı. Türkiye'nin o dönemde şirket aleyhine açtığı bir davaya göre, 2016 yılında ABD'li proje yöneticisi Cresa, sözleşmesi sona erdikten sonra projeden çekilmekle tehdit etti. Ancak Cresa ve Türkiye aralarını düzeltti ve yıkım çalışmaları ertesi yıl başladı.

Emir bizzat Erdoğan'dan geldi

İlerleme hayal edilenden çok daha yavaş oldu. 2021 yılının başında inşaat ekibine kesin bir süre verildi: Eylül ayındaki BM Genel Kurul toplantısına kadar her şeyin tamamlanmış olması gerekiyordu. Yıllardır proje üzerinde çalışan bir Cresa çalışanı olan Infelise, 2023 yılında verdiği bir ifadede emrin bizzat Erdoğan'dan geldiğini söyledi. Erdoğan'ın ofisi yorum talebine yanıt vermedi. Infelise, inşaatçıların başlangıçta teslim tarihine yetişmenin sadece birkaç milyon dolara mal olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ancak Infelise ve bir başka Cresa çalışanının ifadelerine göre, Amerikan şirketi Aecom Tishman ile ortak olarak inşaatı yürüten Türk şirketi IC Içtaş'tan da maliyet artışları geliyordu. Türk işadamı İbrahim Çeçen'in sahibi olduğu IC İçtaş, bir nükleer enerji santrali ve Avrupa ile Asya'yı ayıran devasa Boğaz köprülerinden biri de dahil olmak üzere Türkiye'nin bazı önemli hükümet projelerini denetlemişti.

Orijinal tasarım, ekipman depolama ve araç asansörü gibi şeyler için daha fazla alan yaratmak da dahil olmak üzere değiştirilmişti. Infelise ve diğer Cresa çalışanı ifadelerinde Türk yetkililere IC Içtaş ve Aecom'un inşaat planında yapılan değişiklikler için alışılmadık derecede yüksek bir fiyat talep ettiklerine dair endişelerini dile getirdiklerini söyledi. Aecom Tishman yorum yapmayı reddetti ve IC Içtaş yorum taleplerine yanıt vermedi. İki Cresa çalışanı ifadelerinde, Türk yetkililerin değişiklikleri veya ilave masrafları reddetmediğini söyledi. Daha sonra Türkiye, artan maliyetlerin bir kısmından, bina tamamlandıktan sonra dava açtığı mimar Perkins Eastman'ı sorumlu tuttu. Perkins Eastman Türkiye'nin iddialarını reddetti.

İlk temas 2015'te

Türk yetkililer müstakbel belediye başkanıyla ilk kez 2015 yılında, Brooklyn İlçe Başkanı seçildikten bir yıl sonra temasa geçti. Savcılar Adams'ın o yıl Türkiye'ye iki seyahat gerçekleştirdiğini, bunlardan birinin masraflarının New York'taki Türk konsolosluğu ve İstanbul merkezli bir eğitim holdingi tarafından karşılandığını iddia etti. İddianameye göre Adams, yıllarca lüks seyahat yardımları alacağı, kısmen devlete ait Türk Hava Yolları'nın New York genel müdürüyle tanıştı. Bu, Adams'ın lüks otel süitlerinde ve bir sahil beldesinde konaklamalar, birinci sınıf havayolu seyahati, bir yat turu ve Türkiye'deyken kişisel bir araba ve şoför de dahil olmak üzere 100.000 dolardan fazla değerde hediye aldığı iddia edilen neredeyse on yıllık bir ilişkinin başlangıcıydı.

41 bin dolarlık gezi

Adams 2017 yazında, İstanbul'daki St Regis Otel'de 'Bentley Suite'te konaklamayı da içeren Fransa, Çin ve Türkiye turlarına çıktı. Savcılar sadece bu gezilerin değerinin 41.000 dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca Adams'ın artan siyasi gücünden faydalanmak isteyen Türk iş adamlarından yasa dışı kampanya katkıları aldığını da iddia ettiler.

'Türkiye'nin gerçek dostu'

2021 yılına gelindiğinde, Türkevi'nin inşasında bir sorun dışında tüm sorunlar aşılmıştı: İtfaiyenin yeni binayı onaylaması. O eylül ayına kadar müfettişler, acil müdahale ekiplerini yangın risklerine karşı uyaran ve yangın çıkması halinde fanları kapatan sistemler de dahil olmak üzere, kulenin yangına hazır olmasıyla ilgili 60'tan fazla kusur tespit etmişti. Yangın alarm sistemini denetlemekle görevli bir itfaiye çalışanı, Erdoğan'ın binayı açmak için belirlediği son tarihe iki haftadan az bir süre kala, 9 Eylül'de şehrin yangın önleme şefine “Bunu kabul etmemizin hiçbir yolunu göremiyorum” diye yazdı. İddianameye göre ertesi gün Adams, İtfaiye Departmanı komiserine Türkiye'nin son imzayı atmakta yaşadığı sorunlarla ilgili bir mesaj gönderdi.

İşlerini kaybetmekle tehdit edildiler

İddianameye göre, o günün ilerleyen saatlerinde departman şefi, bir başka üst düzey yetkili olan yangın önleme şefine, Türk hükümetine yardım etmemeleri halinde her ikisinin de işlerini kaybedeceklerini söyledi. İtfaiye Müdürlüğü gerekli belgeleri hazırladı ve Adams iyi haberi Türk başkonsolosuna iletti: Binanın açılması serbestti. İddianameye göre, Türkiye'nin Başkonsolosu Özgür, emoji içeren bir mesajla “Siz Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” diye cevap verdi. Ancak Türkiye projenin yaklaşık 300 milyon dolarlık maliyetinden memnun kalmadı. Türkiye, kötü tasarım çalışmalarının kendilerine gecikmelere ve en az 13 milyon dolara mal olduğunu iddia ederek Perkins Eastman'a dava açtı. Mimarlık firması bu iddiayı reddetti. Perkins Eastman, Türk hükümetinden iddialarını destekleyen belgeleri sunmasını istediğinde, hükümet “konsolosluk ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarını” gerekçe göstererek bunu reddetti. Firma, Amerikalı proje yöneticisi Cresa'nın ilgili tüm belgelere sahip olduğunu söyledi. Cresa çalışanları daha sonra verdikleri ifadelerde, bazı inşaat inceleme kararlarının Ankara'da Türk yetkililer arasında yapılan toplantılarda alındığını söylediler. Türkiye bu yılın başlarında davasını geri çekti.