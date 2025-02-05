Türkiye için tsunami riski yok, 6 üzeri deprem imkansız!

Yunanistan'ın volkan ve deprem uzmanları, Ege Denizi'ndeki son sarsıntılarla ilgili yaptıkları açıklamada, volkan patlaması ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğunu belirtti.

Yaklaşık 15.000 kişinin yaşadığı Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik ada zincirinin parçası. Bölgede Santorini yanardağının yanı sıra Nisyros, Methana ve Milos gibi bir dizi aktif volkan yer alıyor.

Adalardaki volkanik ve sismik aktiviteyi yerinde inceleyen Yunan Jeolog Profesör Efthymios Lekkas, televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamasında, "Risk gerçek, ancak bu sismik aktivite volkanik aktiviteyle bir arada olmaz," dedi.

Hükümete bağlı komite üyelerinin mutabakata vardığını aktaran Lekkas, "Volkanik bir risk yok, sismik riske odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'6 üzeri deprem neredeyse imkansız'

"Richter ölçeğine göre 5'in üzerinde bir deprem olması muhtemel" diyen Lekkas, 5.5 ve 6'nın üzerinde bir deprem olma ihtimalini ise "neredeyse imkansız" olarak nitelendirdi. Art arda sarsıntıların yaşanmasına neden olan sismik aktivitenin azalmasının birkaç gün sürebileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bazı ekstrem durumlarda bu sürecin ayları bulabileceğini de ekliyor.

Araştırma komitesine göre sarsıntılar, Santorini'ye komşu Amorgos adasının yakınındaki aktif Amorgos Fayı'ndan kaynaklanıyor.

Amorgos depremi Türkiye'yi etkiler mi?

Amorgos fayı, 1956'da 7.5 büyüklüğünde bir depreme neden olmuştu. Bu büyük deprem, özellikle Batı Anadolu kıyılarında hissedilmişti.

Deprem sonrasında büyük bir tsunami oluşmuş ve dalgalar, Yunan adalarını ve Türkiye’nin batı kıyılarını da etkilemişti. Tsunaminin özellikle Rodos, Girit, Samos ve Meis Adaları gibi bölgelerde büyük dalgalara neden olduğu biliniyor. Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de dalgalanmalar gözlemlenmiş, ancak büyük bir hasar kaydedilmemişti. Depremin etkileri Türkiye'de hissedilse de ciddi bir yıkıma yol açmamıştı. Ana etki Yunan adalarında olmuş ve 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

7.6 üzeri deprem için binlerce yıla ihtiyaç var

Öte yandan Prof. Lekkas, söz konusu fayda bu tür büyük bir depremin tekrarlanmasını beklemediklerini söyledi. "Amorgos fayının 1956'da olduğu gibi 7.6 büyüklüğünde bir deprem üretmeyeceği kesin çünkü benzer bir deprem üretmesi için binlerce yıla ihtiyacı var" diyen bilim insanı Eleftheros Typos gazetesine yaptığı açıklamada şöyle ekledi: "Ancak biriken enerjinin 5 ila 5.5 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var. Tüm bilim insanlarının görüşleri bu konuda birleşiyor."

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise merkez üssü Ege Denizi olan depremlere ilişkin, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına daldığı, Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgedeki gerilimin devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu teyit etti. Görür, "Orası çok faylı bir bölge, bu faylar da bu harekete bağlı olarak etkinleşiyor. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor" yorumunu yapmıştı.