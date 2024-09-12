Türkiye'den ABD-Kıbrıs savunma iş birliği anlaşmasına tepki

Türkiye, Güney Kıbrıs ile ABD arasında yapılan savunma anlaşmasına tepki gösterdi. Anlaşmanın "kınandığı" belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz" denildi.

Bakanlığın internet sitesinden paylaşılan yazılı açıklamada Ankara ABD'yi "Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına adım atmakla" suçladı, anlaşmanın "Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirdiği" kaydedildi.

Uluslararası olarak tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yapılan yazılı açıklamada ise "ABD savaş gemilerinin Ada'ya gerçekleştirdiği ziyaretler ile Rum kesimine silah ambargosunun kaldırılmasının Doğu Akdeniz'de tehlikeli sonuçları olabileceği" uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kıbrıs Türk halkı aleyhinde oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı her daim hazırlıklı olduğumuzu ve Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

Hafta başında ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Celeste Wallander ile Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vasilis Palmas ilişkilerde öncelikleri düzenleyen beş yıllık yol haritasına imza atmıştı.

Doğu Akdeniz vurgusu

Konuya ilişkin önceki gün ABD Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile imzalanan metnin mevcut ve gelecekteki uluslararası güvenlik endişelerine karşı işbirliği" öngördüğü bildirildi.

Açıklamada yol haritasının amaçları, "insani krizlere yanıt kapasitesini artırmak, iklim değişikliğinin ulusal güvenliğe etkilerini ele almak ve iki ülke askerlerinin birlikte çalışma kapasitelerini güçlendirmek" olarak sıralandı.

Ayrıca "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrarı ve güvenliği ABD ve Kıbrıs Cumhuriyeti için hayati öneme sahip" denilen metinde, "iki ülke işbirliğinin Doğu Akdeniz'de karşılıklı yarar sağlayan politikalar hazırlama fırsatı sunduğu" kaydedildi.