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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ileriki günlerde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geleceğini açıkladı
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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2025) katılan Zelenskiy, burada düzenlediği basın toplantısında, ileriki günler için planladığı yurt dışı ziyaret programı hakkında konuştu.

Gelecek günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini söyleyen Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki esir takası konusu ile insanı yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını belirtti.

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirerek daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.

Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını kaydetti.

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