Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısına çıktı: Dava 10 Eylül'e ertelendi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Dava, 10 Eylül'e ertelendi.

Özgür Özel davayı izledi

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de duruşmayı izleyen isimler arasındaydı.

Adliyede gerginlik yaşandı

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı.

Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi. Öte yandan adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip etti.

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Özel'den yargılanmanın İstanbul'da olmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özel, Özdağ'ın duruşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdağ'ın bugün "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktığını anımsatan Özel, Özdağ'ın yargılanmasının İstanbul'da yapılmasını eleştirdi.

Özel, "Suç iddiasının olduğu yerde, kişinin ikameti de İstanbul değil. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı o kadar şımarmış, o kadar şımartılmış ki kendisini Türkiye Cumhuriyet Başsavcısı sanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çağlayan'a gel!"

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, dünkü sosyal medya paylaşımında Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacağını belirterek vatandaşları Çağlayan'a davet ettmişti.

AKP hükümetine tam olarak biat etmemişseniz düşman ceza hukuku sizin de kapınızı çalabilir. Sevgili suskun vatandaş, sıra sana gelmeden yarın sabah Çağlayan'a gel! — Azmi Karamahmutoğlu (@AzmiKaramahmut) April 28, 2025

Ne oldu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 20 Ocak Pazartesi gecesi Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildi. Özdağ adliyedeki ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret"ten serbest bırakıldı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten tutuklama talep edildi. Özdağ çıkarıldığı mahkemece 21 Ocak'ta tutuklandı.

4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce önce yetkisizlikle Antalya'ya gönderilmiş ardından bu karardan dönülmüştü.

Özdağ, ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı."

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazırım" demişti.