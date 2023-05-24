Ümit Özdağ kararını verdi: Seçimde destekleyeceği adayını açıkladı

Ümit Özdağ kararını açıkladı mı? Cumhur İttifakı'nı mı, Millet İttifakı'nı mı destekleyecek? Ya da tarafsız bir açıklama mı yapacak? İttifaklar arasındaki destek yarışı devam ederken en çok merak edilenlerden biri de Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın nasıl bir açıklama yapacağı oldu.



Ümit Özdağ merakla beklenen bugünkü açıklamalarından önce Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Özdağ'ın masajında göçmenler için kullandığı "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" sözleri anlaşma sinyali olarak yorumlandı.



Ümit Özdağ Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları ifade etti:



"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

İki liderden ortak basın açıklaması

Bu açıklamadan dakikalar sonra Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ortak bir basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"Türkiye’nin geleceği açısından her partiye, genel başkana sorumluluk düşüyor. Biz de oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde ettik. Genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum."



Ümit Özdağ ise, "Birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Ata İttifakı'na oy vermiş seçmenlere çağrımız: Eğer annelerinizden babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız 28 Mayıs'ya yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verin." ifadelerini kullandı.

Dünkü görüşmede ortak açıklamayı işaret etmişti

Özdağ, dün saat 12.45'te kameralar karşısına geçip, Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde destek kararlarını Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak ikinci görüşmeden sonra bu sabah birlikte açıklamayı planladıklarını açıklamıştı.



Ümit Özdağ, göçmen politikaları kanusunda partisinin görüşlerinde değişim olmayacağını, teröre sıfır tölerans göstereceklerinin altını çizmişti. 'Türkiye göçmenistan olmasın' ifadesini kullanmıştı.

Ümit Özdağ görüşmelerin başında Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu belirterek, “Kendisi, yarın (bugün) saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı’nın umarım olumlu cevabını iletecek” ifadelerini kullanmıştı.