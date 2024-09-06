Ümit Özdağ'dan Akşener'e 'dava' yanıtı: Siz bana IBAN no yollayın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine 50 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ümit Özdağ, "Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN no yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım. Siz İYİ Parti'ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz. İYİ Parti için yıllarca emek sarfetmiş insanları harcayarak yılların AKP’lilerini milletvekili yaptınız" dedi.

"Seyithan Iğsız, Mustafa Gürban ne karşılığı milletvekili oldu?"

"AKP’ye geçen Seyithan Iğsız ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 ay önce İYİ Parti Gaziantep il binasına geldiği zaman AKP üyesi olan borsacı Mehmet Mustafa Gürban ne karşılığı milletvekili oldu?" diyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden 1 sene önce fabrikasında Erdoğan posteri asılı olan İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir milletvekili olmak için ne yaptı? Ve İYİ Parti’nin kuruluşu esnasında partinin finans işlerine bakan, en yakınınız, İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev verdirdiğiniz, CHP’den milletvekili seçtirdiğiniz ve şimdi AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel neden milletvekili oldu? Nihat ağabey iyi ki bunları görmeden vefat etmiş. Yoksa adam kahrından ölürdü. Neyse, yollayın IBAN’ı da 50 bin TL yollayayım. Demek ki, yetmedi… Ancak ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz."

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ, Mine Özbek'in Youtube'daki "Bu Kanal" programda Meral Akşener'in 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminden bir ay önce bir araştırma şirketi sahibine "Nedenini sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini iddia etmişti.

Özdağ, "İYİ Parti’nin strateji danışmanlığını yapan ve aynı zamanda anketler yapan bir şirket var. Çok meşhur bir şirket. İsmi de sahibinin soyadı. İsmini söylemeyeceğim. Ben İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra bana geldi ve şöyle dedi: 'Beni dinlenemeyen bir odaya götürdü. Orada, 'Bana nedenini sorma. Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi" açıklamasında bulunmuştu.

Bu iddiayı daha önce de anlattığını belirten Özdağ, "Bu arkadaşımız daha sonra içinde benim de olduğum siyasetçiler ve iş adamları grubunda da bu hadiseyi daha detaylı olarak anlattı. Yani bunun birçok şahidi var. Meral Hanım, 2018’de bir ay önceden Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmiş zaten bizim haberimiz yok. Buradan çıkan sonuç bu. Ben bunu üç defa televizyonlarda anlattım. Hiçbir yalanlama gelmedi. Dördüncü kez anlatıyorum. O arkadaş da hayatta" demişti.

Özdağ, daha sonra bu ismin Murat Gezici olduğunu söylemişti. Gezici ise iddiayı reddetmişti.

Meral Akşener de bu açıklaması nedeniyle Özdağ'a dava açacağını duyurmuştu.