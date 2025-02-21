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Ünlü dönerciye FETÖ operasyonu sonrası Galatasaray'dan kritik açıklama

Galatasaray, bugün ünlü dönerci zincirine yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunun ardından resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, bahsi geçen döner zinciriyle hiçbir sponsorluk anlaşması bulunmadığını vurguladı.

Haber Merkezi
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Ünlü dönerciye FETÖ operasyonu sonrası Galatasaray'dan kritik açıklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonu kapsamında 353 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde 300'den fazla şubesi bulunan Maydanoz Döner adlı franchise üzerinden FETÖ'ye para kaynağı sağlandığı öğrenilirken, Yerlikaya yaptığı açıklamada FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın bahsi geçen ünlü dönerci zinciri ile sponsorluk anlaşması olduğuna dair iddialar kamuoyunda yayılırken, bu gelişmelerin ardından kulüpten açıklama yapıldı.

Hukuki işlem başlatacak

 Sarı kırmızılılar, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

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