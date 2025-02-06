Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı. Ekciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alınan Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi

Ünlü sanatçı zatürre nedeniyle tedavi görüyor

Kırdar’ın paylaşımı şöyle:

“Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…

Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim..

BİZ’i seviyorum, Aşkla..”

MESAM’dan Gökhan Kırdar paylaşımı geldi

Gökhan Kırdar’ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM ünlü sanatçı için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

“MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar’a Geçmiş Olsun

Değerli sanatçımız, MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar bir süredir sağlık sorunları yaşamaktadır.

Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle.

Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…”