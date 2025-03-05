Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Olay, saat 12.15 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi ic¸inde bulunan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda meydana geldi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında hastanede bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapıldı ve hastaneden dışarıya tahliye edildi.

Olayı gören Rıza Koçak, "Koku vardı, bizi dışarı çıkardılar. Herhangi bir şey yok. Biz yangın esnasında içerideydik, dışarı çıkardılar. Yangın galiba cihazlardan çıkmış" dedi.