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Vali Gül'den açıklama geldi: İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği, sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 dereceye düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarıda bulunurken, pazartesi günü okullarda eğitimin normal şekilde devam edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Vali Gül'den açıklama geldi: İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Yarın okullarda eğitim-öğretim devam edecek

İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatiline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz. dedi. İstanbul Valiliği, sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 dereceye düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarıda bulunurken, yarın okullarda eğitimin normal şekilde devam edeceğini duyurdu.

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