Volkan Konak paylaşımı tepki çekmişti: Savcılık Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu’a soruşturma başlattı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Volkan Konak hakkında sosyal medyada nefret söyleminde bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı. Müftünün telefonuna el konuldu. Mehmetalioğlu'nun başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği ortaya çıktı.

Volkan Konak’ın ölümü sonrası paylaşımı tepki çekmişti

KKTC'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vefatı, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımı kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanan müftüye, vatandaşlardan ve siyasilerden yoğun tepki geldi.

Diyanet soruşturma başlattı

Tepkilerin büyümesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak Mehmetalioğlu hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımızca gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.

Savcılık da harekete geçti

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili resen adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın bizzat Başsavcı Yunus Tunç tarafından takip edildiği ve müftünün cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca Mehmetalioğlu’nun geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında başbakanlık döneminde yaptığı bazı paylaşımlar da incelemeye alındı. Bu içeriklerin hakaret niteliği taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Geri adım atmadı: Rahatsızlık verdiysem şükrediyorum

Mehmetalioğlu, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. İkinci paylaşımında, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, "Gebermek kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre ölüm anlamındadır" diyerek söylemini savundu.

Geçmiş paylaşımlar da inceleniyor

Müftünün sosyal medya geçmişi de gündeme geldi. Özellikle 2014 yılında, Soma faciası sonrası yaptığı şu paylaşım büyük tepki çekti:

Müftü paylaşımında “CHP'nin karıları 3'e ayrılır. 1 Müftü karısı, 2 madenci karısı, 3 çalgıcı karısı. Şu an hepsi Soma’da” demişti.