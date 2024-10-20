Yenidoğan çetesi'nden sonra yeni skandal: Diyaliz Çetesi

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirip ölümlerine yol açan "Yenidoğan Çetesi" tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir gündemde olan bu olaya yönelik tepkiler sürerken, sağlık sektöründe yeni bir usulsüzlük iddiası daha gündeme gelmeye başladı.

Hedef yaşlı hastalar

Gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini söyledi. Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını iddia etti. Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesinin kısıtlandığını ve hedefin genel olarak yaşlı hastalar olduğunu ileri sürdü.