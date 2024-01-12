Yerel seçim yaklaşıyor: Antalya’da CHP’nin adayı kim olacak? Muhittin Böcek mi, Ümit Uysal mı?

CHP’nin Antalya adayını hâlâ açıklamaması, kamuoyunda DEM Parti ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasında yaşanan tartışmaya bağlanıyordu. Gazete Duvar’a konuşan CHP kurmayları, Antalya adayının açıklanmamasının bu gerilimden kaynaklanmadığını söyledi.

CHP kurmayları, Antalya’nın iki adayı Muhittin Böcek ile Ümit Uysal arasında anketlerde çok küçük bir fark olduğunu, bu yüzden değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Muhittin Böcek’in Uysal’a göre bir adım daha önde olduğunu belirten kurmaylar, Antalya ilçelerindeki dengenin henüz kurulamadığını, bu dengenin kurulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ümit Uysal tekrar Muratpaşa'ya aday olur mu?

Muratpaşa Belediye Başkanı olan Uysal’ın sadece büyükşehirden aday adayı olduğunu, Muhittin Böcek’in büyükşehir adayı olması halinde Uysal’ın da Muratpaşa’dan aday gösterilmesinin bir çözüm olabileceğini belirten kurmaylar, Uysal’ın bunu tercih etmeyebileceğini, iki tarafın ve tüm ilçelerin uzlaşacağı makul bir formül bulmak istediklerini ifade etti.