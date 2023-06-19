YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyecek sınavlar yapıldı. Hafta sonu tüm Türkiye'de gerçekleştirilen YKS sonuçları ne zaman açıklanacak. ÖSYM TYT AYT YDT sınav sonuçlarını aynı gün ilan edecek.
Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek YKS sınavları yapıldı. Öğrenciler sabah ve öğleden sonraki oturumlarda ter döktü.
YKS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT AYT YDT sınav sonuçlarını aynı gün açıklayacak mı?
YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT sınavları milyonlarca adayın katılımı ile yapıldı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM TYT AYT YDT sınav sonuçları da aynı gün açıklayacak, sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başlayacak.
Sınav sonuçları ÖSYM sitesinden duyurulacak
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.
İnternet sitesinden duyurulan sonuçlar adaylara tebliğ niteliği taşıyacak.