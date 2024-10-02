YSK oy pusulası için ihale sürecini başlattı: Seçim hazırlığı mı yapılıyor?

Devlet Malzeme Ofisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı 2 kalem filigranlı oy pusulası ve zarf kâğıdı almak için ilan yayımladı.

İlanın son teklif tarihi 21 Ekim 2024 olarak belirlenirken, teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda 30 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli geçici teminat TL cinsinden verilecek.

Bu alım Kamu İhale Yasası’nın 22. maddesine göre “doğrudan temin” yoluyla yapılacak.

Devlet Malzeme Ofisi’nin sitesinde yer alan duyuruda da alınacak malzemeler sıralandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; toplam 4 bin ton filigranlı oy pusulası kâğıdı, bin ton da filigranlı oy zarfı kâğıdı alınacak. Alınacak toplam miktar 5 bin ton. Teslim süresi ise 8 ay.