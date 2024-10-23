Zahide Güçlü kimdir? TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli?

Zahide Güçlü kimdir? Ankara Kahramankazan'daki kanlı terör eyleminde TUSAŞ Bamühendisi Zahide Güçlü'nün şehit olması gündemde. Güçlü'nün evlilik yıl dönümü nedeniyle çiçeğini almak için kapıya gittiği ve o esnada şehit edildiği ortaya çıktı. Peki Zahide Güçlü TUSAŞ'ta ne iş yapıyordu, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar...

ZAHİDE GÜÇLÜ KİMDİR?

TUSAŞ'ta görev yapan Zahide Güçlü, mesai arkadaşlarıyla birlikte terör saldırısına uğradı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, Güçlü'nün de aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı. Ağır yaralanan başmühendis, şehit düştü.

Zahide Güçlü'nün TUSAŞ'ta başmühendis olarak çalıştığı öğrenildi.

TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden başmühendis Zahide Güçlü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güçlü'nün, eşinin gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak için kapıya indiği sırada teröristlerin kurşunlarına hedef olduğu öğrenildi.

Türk savunma sanayisinin önemli kurumlarından TUSAŞ'ta görev yapan Zahide Güçlü, mesai arkadaşlarıyla birlikte terör saldırısına uğradı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, Güçlü'nün de aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı. Ağır yaralanan başmühendis, şehit düştü.

Feci olayın detayları yürekleri dağladı. Zahide Güçlü'nün, saldırının gerçekleştiği sırada eşinin kendisine gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak için aşağı indiği ve tam o esnada teröristlerin kurşunlarına maruz kaldığı belirlendi. Güçlü'nün bu hain saldırıda aldığı ağır yaralanma sonucu kısa süre sonra şehit olduğu açıklandı.