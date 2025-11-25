  1. Ekonomim
  Zeydan Karalar'dan hakkında soruşturma izin verilen Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yıkılmaz
Zeydan Karalar'dan hakkında soruşturma izin verilen Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yıkılmaz

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş’a destek mesajı paylaşarak Yavaş’ın kamu yararını gözeten, dürüst bir başkan olduğunu vurguladı.

Zeydan Karalar'dan hakkında soruşturma izin verilen Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yıkılmaz
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesine yönelik, "Mansur Başkan, Doğru duvar yıkılmaz. Herkes biliyor ki Mansur Başkan kamu yararını korur, ülkesine bağlı, dürüst bir başkandır" dedi. 

Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından, hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'a ilettiği not paylaşıldı. Karalar, notta şunları kaydetti:

"Mansur Başkan, doğru duvar yıkılmaz. Herkes biliyor ki Mansur Başkan kamu yararını korur, ülkesine bağlı, dürüst bir başkandır. Vatandaşın gönlündedir. Onu oradan kimse indiremez." 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmişti. İçişleri Bakanlığı da Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti. 

Soruşturma konusu olan olaylar arasında olaylar arasında Ankapark, üniversitelere ve hastanelere çorba dağıtılması ile Karabük ve Çankırı mitingleri de yer almıştı. 

Bakanlığın izin kararının ardından sosyal medya açıklama yapan Yavaş kararın çifte standart olduğunu ifade ederek, "Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz" demişti.

Yavaş, soruşturma iznine ilişkin itiraz dilekçesini Danıştay'a iletmek üzere bakanlığa sunmuştu. 

