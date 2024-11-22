DHMİ, Jankovec ve Bilgen’i ağırladı

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Genel Müdürlüğümüze ziyarette bulunan değerli konuklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Enes Çakmak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec ve IGA CEO’su Selahattin Bilgen’i Genel Müdürlüğümüz’de misafir ettik. Sayın Jankovec ile ACI stratejileri, DHMİ’nin ACI’daki yeri ve önemi, kuruluşumuzun öncelikleri ve gelişimi üzerine fikir alışverişlerinde bulunduk.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz, küresel ölçekte en fazla Airport Carbon Accreditation (ACA) sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi olarak uluslararası alanda sürdürülebilirlik konusundaki liderliğini bir kez daha kanıtlayarak Türkiye’nin havacılık sektöründeki öncü gücü olmaya devam etmektedir.

Kuruluşumuzun liderliğini devam ettirmek için çalışmalarımızı sürdürürken Genel Müdürlüğümüze ziyarette bulunan değerli konuklarımıza teşekkür ederiz”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak’a konukseverliliği için teşekkür etti. Bilgen, “DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak’ı ziyarette bulunduk. Türkiye’nin havacılık sektöründeki öncü rolüne ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Bilgen’in ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Bugün, Avrupa Havalimanları Konseyi (@ACI_EUROPE) Genel Direktörü @OJankovec ile @dhmikurumsal Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü @ecakmakdhmi’ye ziyarette bulunduk. Türkiye’nin havacılık sektöründeki öncü rolüne ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Çakmak’a konukseverliği için teşekkür ederim."