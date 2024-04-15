Havacılık tarihi 11 Eylül sonrası en büyük kaosunu yaşadı

İran'ın İsrail'e yönelik SİHA saldırıları özellikle Avrupa ile Asya arasında sefer yapan uçakların seçeneklerini daha da daraltmasına ve uçuşların aksamasına neden oldu.

Aralarında THY, Pegasus, Ajet, Lufthansa, United Airlines ve Air India'nın da bulunduğu birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı.

"Yaşananlar kaosa neden oldu"

Reuters'e konuşan sava sahasını ve havalimanlarını denetleyen OPSGROUP'un kurucusu Mark Zee'ye göre İran'ın İsrail'e saldırdığı akşam havacılık tarih,i 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana en büyük kaosunu yaşadı. Zee, "O zamandan bu yana bu kadar çok sayıda farklı hava sahasının bu kadar hızlı bir şekilde art arda kapatıldığı bir durumla karşılaşmadık ve bu da kaosa neden oldu" dedi.

Türkiye artık önemli bir alternatif güzergah

Zee, bölgede yaşanan hava trafiği sorununun bir süre daha devam edeceğini düşündüklerini aktardı. Zee ayrıca havayolu şirketlerinin Ortadoğu için yeni rotalar oluşturmak zorunda kalacağını da aktardı.

Zee, saldırı akşamı İran rotasını kullanan tüm sivil uçakların özellikle Türkiye olmak üzere, Mısır ve Suudi Arabistan rotasına yöneldiğini aktararak, artık bölgede bu rotalara yönelmenin mecburi hale gelediğini aktardı.

Yeni rotalar belirlenecek

İsrail'in Filistin'e saldırıları ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş havacılık sektörünü zorlamaya devam ederken, Türk havayolu şirketlerinin de rota belirlemek konusunda yeni önlemler alması bekleniyor.