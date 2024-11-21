İstanbul Havalimanı'nda tüm yolculara ücretsiz WiFi sunuluyor

İstanbul Havalimanı “Dijital Havalimanı” olmayı ilkesi ile yolcularına sunduğu internet hizmetinde önemli bir güncellemeye imza atarak, İGA WiFi ve Türk Hava Yolları (TK) WiFi ağlarını aktif hâle getirdi. Yeni dönemde, İGA İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden tüm yolcular, iki farklı yöntemle erişebileceği sınırsız ve ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek. Bu yenilikçi sistem, hem Türk Hava Yolları yolcularına özel çözümler sunarken hem de diğer tüm yolculara internete kolay erişim imkânı sağlayacak.

Türk Hava Yolları yolcuları uçuş öncesi ve uçuş sırasında TK WiFi ağı üzerinden internet erişimi imkânı buluyor.

İGA WiFi kullanımı şu şekilde;

Türk Hava Yolları yolcusu olmayan misafirler de İGA WiFi ağına bağlanarak ücretsiz internet erişiminden faydalanabiliyorlar.

1. Cep telefonu ile giriş

Misafirler, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalda "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih edebiliyor. Telefon numarasını giren misafirlere, telefonlarına gönderilen SMS ile bir erişim şifresi iletiliyor. Bu şifreyi portaldaki ilgili alanda kullandıklarında internet erişimleri sağlanıyor.

2. Erişim kodu ile giriş

İGA WiFi ağını kullanmak isteyen yolcular, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki terminalde bulunan kiosk cihazlarından pasaportlarını veya kimliklerini okutabiliyor. Bu işlem sonrasında, kiosk cihazlarından bir erişim kodu alarak, İGA WiFi ağına bağlanabiliyor ve ekranlarda açılan alana kodu girerek internet erişimlerini sağlayabiliyorlar.

THY yolcuları İçin TK WiFi kullanımı ise;

Türk Hava Yolları yolcuları, İGA İstanbul Havalimanı'nda uçuş öncesi veya uçuş esnasında iki farklı yöntemle TK WiFi ağına bağlanarak sınırsız internet erişiminden yararlanabiliyor:

1. SMS ile giriş

Türk Hava Yolları yolcuları, TK WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalda "SMS ile giriş" seçeneğini tercih ederek, telefon numaralarını giriyor. Ardından, telefonlarına gelen SMS ile kendilerine iletilen şifreyi portalda kullanarak internete bağlanıyorlar.

2. Bilet numarası ile giriş

Check-in işlemini tamamlayan Türk Hava Yolları yolcuları, TK WiFi ağını seçtiklerinde, açılan portalda bilet numarası, koltuk numarası ve soyad bilgilerini girerek internet erişimini aktif hâle getirebiliyor.