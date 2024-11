VakıfBank’ta Hack to the Future heyecanı devam ediyor

Takip Et

VakıfBank, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir finans vizyonu doğrultusunda genç yetenekleri destekleyerek geleceğin bankacılığını şekillendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.Genç yazılımcı ve tasarımcıların büyük ilgi gösterdiği VakıfBank’ın dijital dönüşüm ve inovasyon temalı hackathonu "Hack to the Future"a katılım için başvuru süresi, yoğun talep üzerine 22 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

Etkinlik, finans dünyasının geleceğine yön verecek çözümler üretilmesine güçlü bir zemin hazırlıyor

Kamu bankaları arasında bir ilk olan bu etkinlik, gençlerin yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanırken, sürdürülebilirlik ve dijital bankacılık gibi kritik alanlarda finans dünyasının geleceğine yön verecek çözümler üretilmesine de güçlü bir zemin hazırlıyor.

Ana temalarının Dijital Bankacılık Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Ürün ve Hizmetler, Yeni Nesil Müşteri İletişimi olarak belirlendiği hackathon’da, katılımcılar 48 saatlik bir süre içerisinde projelerini geliştirecekler. Finale kalan projeler, 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte alanında uzman jüri üyelerine sunulacak.

Dereceye girenlere toplam 340 bin TL tutarında ödül verilecek

VakıfBank’ın dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ve toplumda inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen hackathon’da Prof Dr. Şahin Albayrak,Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt,VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer ve VakıfBank Genel Müdür YardımcısıFerkan Merdangibi her biri alanında uzman isimlerden oluşan jüri, Hack to the Future’a özel olarak tasarlanan projeleri değerlendirerek ödüle değer bulunan projeleri belirleyecekler. Dereceye girenlere toplam 340 bin TL tutarında ödül verilecek.

Son başvuru tarihi 22 Kasım 2024

Geleceğin bankacılığını şekillendirmek ve finans dünyasında iz bırakmak isteyen genç yazılımcı ve tasarımcılar, başvurularını 22 Kasım 2024 tarihine kadar HacktotheFutureweb sitesi üzerinden yapabilirler.