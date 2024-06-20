THY pilotundan 2 yeni dünya rekoru

Bu alanda şimdiye kadar toplamda 13 Avrupa ve dünya rekoru bulunan Özenmiş, 14 ve 15 Haziran’da ABD’de düzenlenen atlayışlarda 2 ayrı dünya rekoru kıran 64 paraşütçü arasında yer aldı.

64 paraşütçü Dünya Dikey Sıralı Formasyon Rekoru’nu kırdı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Skydive Elsinore atlayış merkezinde 14 Haziran’da yapılan ilk atlayışta 64 paraşütçü hakemlere daha önceden bildirilen 3 ayrı formasyonu sıralı ve eksiksiz şekilde yaparak Dünya Dikey Sıralı Formasyon Rekoru’nu kırdı.

64 kişilik rekor takım 15 Haziran’da yaptıkları ikinci atlayışta bu kez 4 ayrı formasyonu yaparak ikinci dünya rekorunu kırdılar.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) hakemleri tarafından onaylanan iki rekor kısa bir süre sonra FAI sitesinden de yayınlanacak.

Tek Türk paraşütçü

Aynı amanda Türk Hava Yolları pilotu olan Özenmiş takımdaki tek Türk paraşütçü olarak Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.