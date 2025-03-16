Çok çalışmak erkekleri de eşlerini de mutlu ediyor!

Almanya, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Rusya, İsviçre ve ABD'den 743 binden fazla gözlemi içeren “Erkekler daha az saat çalışarak yaşam memnuniyetini kaybediyor: Anneler daha uzun süreli çalışmadan kazanç sağlamıyor” başlıklı 2020 yılında yapılan kapsamlı bir araştırma, çalışma saatlerinin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, erkeklerin daha uzun çalışma saatleriyle mutluluk seviyelerinin yükseldiğini, ancak kadınlar ve özellikle anneler için aynı durumun geçerli olmadığını gösteriyor.

Erkekler daha fazla çalışınca daha mutlu

Marburg Üniversitesi'nden Martin Schröder'in yürüttüğü araştırmaya göre, babalar haftada 40 saat ve üzeri çalıştıklarında, yaşam memnuniyetleri önemli ölçüde artıyor. Çocuksuz erkeklerde de benzer bir artış gözlemlenirken, etkisi babalara kıyasla daha düşük seviyede kalıyor. Özellikle babaların yaşam memnuniyeti, çalışma saatleri arttıkça daha belirgin hale geliyor.

Anneler için uzun çalışma saatleri fayda sağlamıyor

Araştırmaya göre, anneler daha uzun saatler çalıştıklarında mutluluklarında kayda değer bir artış yaşamıyor. Hatta bazı durumlarda, daha uzun çalışma saatlerinin annelerin memnuniyetini düşürebileceği belirtiliyor. Örneğin, Güney Kore ve Rusya gibi geleneksel toplumsal normların daha baskın olduğu ülkelerde, annelerin uzun saatler çalışmasının yaşam tatmini üzerinde neredeyse hiç olumlu etkisi olmadığı gözlemlendi.

Çok çalışan erkeğin eşi de mutlu!

İlginç bir bulgu da kadınların erkek partnerlerinin uzun saatler çalışmasından daha fazla memnuniyet duyması, ancak erkeklerin kadın partnerlerinin çalışma saatlerinden etkilenmemesi oldu. Verilere göre, kadınlar eşleri daha uzun çalıştığında daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirirken, erkeklerin eşlerinin çalışma süresiyle mutluluk seviyeleri arasında belirgin bir ilişki kurulamadı.

İş hayatında cinsiyet rolleri değişmiyor

Bu sonuçlar, toplumsal cinsiyet rollerinin iş-yaşam dengesi üzerindeki etkisini vurguluyor. Geleneksel toplumsal normların daha baskın olduğu ülkelerde, erkeklerin uzun saatler çalışmasının daha fazla tatmin sağladığı görülüyor. Ancak daha eşitlikçi toplumlarda bile, annelerin daha fazla çalışarak mutluluk kazanmadığı dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu bulguların iş dünyasında esnek çalışma modelleri ve cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmesi için önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Kadınların ve özellikle annelerin iş-yaşam dengesini daha sağlıklı kurabilmesi için destekleyici çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.