10 gayrimenkul şirketi ortalama %116 kazandırdı

Yüksek faizlere rağmen gayrimenkul hisseleri ilgi gördü. Piyasa değeri 15 milyar TL’nin üzerinde 10 gyo şirketi ortalama yüzde 116 performans sergiledi.

Faizlerin düşüş döngüsüne girmesiyle birlikte gayrimenkul hisselerinin hareketlenmesi bekleniyor. Bununla birlikte gayrimenkul hisselerinin yıllık performanslarına bakıldığında daha bu döngüye girilmeden yüksek çıkışlar gerçekleştirdikleri gözleniyor. Piyasa değeri yüksek gyo hisselerinde yıllık bazda ortalama yüzde 116 getiri sağlanırken bu oran yüzde 275’lere kadar çıktığı gözleniyor. BIST GYO Endeksi, geçtiğimiz şubat ayında gördüğü zirvesinin yüzde 4,71 altında bulunuyor.

Yılbaşından bu yana en düşük 2.009 seviyesini gören endeks, en yüksek 3.248’i test etti. 9 Temmuz günü ise 3.094 seviyelerinde bulunuyor.

Seçici hisse hareketleri

Piyasa değeri 15 milyar TL’nin üzerinde olan gayrimenkul şirketleri içerisinde dördünün getirisi yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Yüzde 139 ile yüzde 275 arasında değişen getiriler yatırımcıların yüzünü güldürdü. Reysaş GMYO, Akiş GMYO, Torunlar GMYO, Başkent Doğalgaz GMYO yüzde 139 ile yüzde 275 arasında kazandırdı. Emlak Konut GMYO, İş GMYO, Servet GMYO, Özak GMYO, Ziraat GMYO yüzde 28 ile yüzde 64 arasında kaldı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● İzmir Fırça (#IZFAS): 10 gündür yükseliyor. Bir ayda %35,16 ve bir yılda %241 yükseldi.

● Alarko GMYO (#ALGYO): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %13,81 ve bir yılda %56 yükseldi.

● Aselsan (#ASELS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %4,37 ve bir yılda %115 yükseldi.

● Oyak Çimento (#OYAKC): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %20,35 ve bir yılda %46 yükseldi.

● Garanti Bankası (#GARAN): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,86 ve bir yılda %293 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş (#YAYLA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,26 geriledi.

● Ata GMYO (#ATAGY): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,19 geriledi.

● Gür-Sel Turizm Taşımacılık (#GRSEL): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,16 geriledi.

● Inveo Yatırım Holding (#INVEO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %2,10 geriledi.

● İdealist GMYO (#IDGYO): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,15 geriledi.

NE OLDU?

● HSBC, 2024 büyüme tahminini %3,1’den %3,8’e yükseltti.

● Ege Bölgesi’nin ihracatı 2024 yılının ilk yarısında yüzde 5 azaldı.

● Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800- 3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.

● Hazine, iki ihaleyle 19,7 milyar TL borçlandı. LRSHO payları 9 Temmuz’dan 8 Ağustos’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

NE OLACAK?

● Türkiye sanayi üretimi ve işsizlik Oranı verileri açıklanacak.

● Japonya Üretici ve Tüketici Enflasyonu verileri açıklanacak.

● ABD MBA Konut Kredisi Başvuruları duyurulacak.

● Brezilya Tüketici Enflasyonu verileri açıklanacak.

● Rusya Tüketici Enflasyonu verileri duyurulacak.

ZEYNEP'E SOR / VERGİ ÖNCESİ KÂR MI, VERGİ SONRASI KÂR MI?

Vergi öncesi kâr; finansal performansın objektif ölçülmesi, Karşılaştırma Kolaylığı, veri analizi sağlar. Gerçek kâr değildir, vergi planlamasını göstermez, yanıltıcı olabilir.

Vergi sonrası kâr; nihai kârlılıktır, ne kadar vergi ödendiğini, temettü ve yatırım için kullanılacak miktarı gösterir. Yurt dışı firmalarla karşılaştırmayı zorlaştırır.

Yılbaşından bu yana fiyatı zayıf kaldı. Hissede yabancıların ve fonların ağırlığı daha fazla

Akçansa neredeyse bir yıldır yerinde sayıp duruyor. Neden yükselmediği hakkında bir fikriniz var mı?/Şahin Satan

Şahin, çimento inşaattaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı bir yapıya sahiptir. İnşaat ise genel ekonominin gidişatından ilk etkilenen sektörlerden biridir. Bu itibarla parasal sıkılaşmayla alakalı tedbirler konut alımlarını düşürürken bu da inşaat üretimini olumsuz etkiledi. Neticesinde de çimento sektörü sınırlı bir büyüme içerisinde kaldı. Bu noktada önemli olansa mevcut basıncın geçici olup olmadığıdır. Enflasyonla ilgili kalıcı düşüşün gözlendiği noktada tedbirler de gevşeyecektir. Bu da piyasalar üzerindeki baskının geçici olduğu anlamına geliyor. Canlanma kaçınılmaz olacaktır. Akçansa geçen beş yılda hem gelirini hem de kârını büyüten bir yapı sergiledi. Ancak son açıkladığı 2024 üç aylık mali verilerinde geliri %17 azaldı. Düşüş, kârını da olumsuz etkiledi. Dönem sonu kârı 1,6 milyon TL gibi sembolik düzeyde kaldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde ise dönem kârı 641,9 milyon TL idi. Yatırımcılarınsa hisseye yönelik ilgisinde zayıf bir seyir gözleniyor. Fiyatı yıl başından bu yana sadece %8 büyüme gösterebildi. Bu da gelir ve kârdaki zayıflamanın fiyata yansıması olarak değerlendirilebilir. Hissede yabancıların ve kurumsal yatırımcıların ağırlığı bulunuyor.

Yurtiçi gelirleri düştü. Açığı yurtdışı satışlarıyla tamamladı. Sıkışan piyasada açılım sağladı

Ford Otosan güçlü bir hisse olmasına rağmen kaç aydır yükselmemesini neye bağlıyorsunuz? /Barış Doğan

Barış, bir şirket ne kadar güçlü olursa olsun sürekli fiyatının yükselmesini beklememelisin. Bazen yukarı bazen aşağı hareketler kaçınılmazdır. Bu dalgalanmalar yatırımcıların taleplerine bağlı olarak azalıp çoğalabilir. Bununla birlikte asıl önemli olan fiyatın yönelimini gözlemleyebilmektir. Fiyatın istikametini belirleyen ana faktör ise firmanın mali performansıdır. Şirket, gelir ve kâr büyümesi sergileyen yapıya sahipse arada durulmalar yaşansa da uzun vadede çıkış gözlenecektir. Aksine zarar eden ya da kârı düşen bir yapı varsa o taktirde de düşen bir ivme ağırlığını hissettirecektir. Ford Otosan, uzun vadede büyüyen yapısı ile dikkat çekiyor. Şirket, bu yıl sektörde daralma beklediğini ifade etmişti. Açıkladığı üç aylık mali tablolarında ise gelirini %9, dönem sonu kârlılığını da %10 artırdı. Gelirlerini büyütmede yurt dışı gelirler belirleyici faktör oldu. Veriler şirketin yurt içi satışlarında düşüş yaşandığını gösterirken yurt dışı satışlarındaki %243 artış toplamda gelirini büyütmeyi şağladı. Daralan sektörde açılım sağlamayı başarması, uzun vadede büyümeyi sürdürmesinde etkili olacaktır. Hissenin yılbaşından bu yana getirisi %42 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

Karma fonlar, yatırımcılara farklı varlık sınıflarına yatırım yapma imkanı sunarak çeşitlendirilmiş portföyler oluşturma avantajı sağlıyor. Son bir yılda en yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında %104,45 ile Ata Portföy Bir. Değ. Fon öne çıkıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Son bir yıl içerisinde esnek emeklilik fonları, yatırımcılara sundukları getiri oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu fonların ortalama yıllık getirileri yüzde 121 oldu. Yılbaşından bu yana getiri oranları değerlendirildiğinde, en düşük getiri oranını %36,08 ile HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) sağladı. En yüksek getiri oranı ise %76,28 ile Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF (AHL) fonuna ait. Bu kategorideki fonların ortalama getirisi ise %57,49 oldu.

Son bir yıl getiride öne çıkanlar

Son bir yıl içerisindeki getiri oranları incelendiğinde, en düşük getiri oranı %102,22 ile Allianz Yaşam ve Em. Ata Port. Değ. EYF (AEZ) tarafından sağlanırken, en yüksek getiri oranı %158,22 ile Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF (AHL) fonuna ait.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Gümüşün Seyri

Dolar Endeksi 104,96 seviyesinde bulunurken Gümüş 30,75 seviyesinde. Gümüş şubat ortasından bu yana yükseliş eğiliminde bulunuyor. Dolar Endeksi yatay bir trendde 105 seviyesi kritik. Altında kalındığı sürece zayıf seyir sürer.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %59,72 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tacirler Yatırım, 05.07.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52,50, bileşik faizi ise %59,72’ye denk geliyor. 175 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %25,17 olacak.

%52.50 YILLIK FAİZ

5 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,41 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %52,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,09 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 08.07.2024 olurken vade tarihi 30.12.2024 olacak. Piyasada TRFTCMDA2419 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞİŞECAM

Hem kendisi hem de iştiraki incelemeye alındı. Taahhüdünü yerine getirmiş olması önemli

Şişecam, Rekabet Kurumunun 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında, atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin bazı taahhütlerde bulunmuştu. Kurum da bu taahhütleri bağlayıcı hale getirmişti. Rekabet Kurumu şimdi ise Şişecam’ın bu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ve taahhütlere uygun davranıp davranmadığını incelemeye karar verdi. Alınan karar çerçevesinde Rekabet Kurulu, Şişecam ile Şişecam Çevre Sistemleri’ni inceleyecek. Şişecam ve iştirakinin atık cam dönüşüm faaliyetlerinde belirlenen kurallara uygun davranıp davranmadığını tespit edecek. Rekabet kurallarının ihlaline bağlı olarak para cezası gündeme gelecek.

CW ENERJİ

Yeni bir GES anlaşması duyurdu. Açıklanan siparişler, gelirinin zayıf büyüdüğünü gösteriyor

CW Enerji, 2024 yılı ilk çeyrek hasılatına yaklaşık %5 olumlu etki yapacak yeni bir iş bağlantısı geliştirdi. Şirket, Yıldız Pazar’da işlem gören Bera Holding’in iştiraki olan Muratlı Karton Kağıt ile güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulumu için anlaşmaya vardı. Sözleşme, arazi GES’i ile alakalı olacak. Bedeli ise KDV hariç 4.050.000 dolar olarak duyuruldu. Anlaşma bedelinin güncel kurdan tutarının 131.520.510 TL’ye denk geldiği belirtilirken proje bu yılın son çeyreğinde tamamlanacak. Şirketin bu güne kadar açıkladığı iş bağlantılarının toplam tutarı geçen yılın satış bedelinin %12’sine denk geliyor. Firmanın gelirlerini daha da artırabilmesi önemli.

GERSAN ELEKTRİK

Şarj istasyonların kart yazılım çalışmaları tamamlandı. Yeni proje, kablosuz şarj yazılımları

Gersan Elektrik, Ankara Teknokent’te yerleşik ünvanını paylaşmadığı bir yazılım firmasıyla geliştirdiği iş birliğinde olumlu sonuçlar paylaşıldı. Şirket yaptığı açıklamada G-Charge Elektrikli Araç Şarj Kart yazılım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Çalışma neticesinde söz konusu şarj istasyonlarında yerlilik ve millilik oranının artırıldığı ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte seri üretim sürecine de yakın zamanda başlanacak. Şirket, ayrıca yeni proje başlattıklarını, bu kapsamda kablosuz G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyon ve Platformlarının ve buna ilişkin yazılımların geliştirileceğini duyurdu. Açıklamada çalışmalara başlandığı belirtildi.

KUVVA GIDA

Finansal aktivitesini güçlendirerek yatırımcı güvenini sağlayacak. Amaç üst pazara çıkmak

Kuvva Gıda, yurtiçi ve yurtdışı satış ağını genişletebilmek için harekete geçtiğini duyurdu. Yerli ve yabancı zincir marketlere satışların artırabilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verdiğini belirtti. Söz konusu düzenlemelerin neler olduğuna dair ek bir açıklaması olmadı. Öte yandan bağlı ortaklığı CK Protein ve Biyoteknolojik Yatırımlar’ın ithalatı tamamlanan makine ve teçhizatlarının montajına başlanacak. Ardından deneme üretimine geçilecek. Şirketin belirgin bir hareketlilik içinde olduğu gözleniyor. Yakın İzleme Pazarı’ndan bir üst pazara geçmek istiyor. Bu amaçla finansal yapısını güçlendirerek yatırımcı güvenini temin etmek istiyor.

LİNK BİLGİSAYAR

Dijital dönüşümde rol almak istiyor. Yeni iş alanı arayışı, birleşme sürecinin de ana gerekçesi

Link Bilgisayar, mevcut faaliyetlerinin yanı sıra yeni iş alanlarındaki fırsatları yakalamaya çalışıyor. Bu kapsamda şehirler, üniversite kampüsleri ve geniş endüstriyel alanlarının dijital dönüşümlerinde rol almak istiyor. Hedefi bu alanlarda açılım sağlamak. Vitalis Teknoloji ile birleşme süreci bu beklentinin bir parçası olarak açıklandı. Link Bilgisayar, gelişmiş sensör teknolojileri ve bağlantı sistemleri kullanarak fiziksel dünyadan veri toplamak ve bu verilerle merkezi olarak geliştirilecek yazılımlar aracılığıyla büyük veri analizleri yapmak istiyor. Bu şekilde sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyor. İki şirketin birleşme süreci ise altı aylık mali tablolar bazalınarak gerçekleştirilecek.