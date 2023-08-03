10 milyon indirmeye ulaşan Enuygun.com, online’da global marka olabilir mi?

Başarılı girişim örneklerini görüyoruz ama Türkiye’den global anlamda yaygın bir marka çıkarabildiğimizi söyleyemeyiz. Üretim tarafında da startup ekosistemi için de bunu doğrulayabiliriz. Getir, perakende tarafında, Insider BtoB tarafında başarılı örnekler. Ama global marka yolculuğu biraz daha farklı. Oyun şirketlerini bu anlamda farklı bir kategoriye koyuyoruz. İşte onlar arasında seyahat sektöründe kurulmuş Enuygun, Online’da global marka olma yolculuğunda hızlı yol alıyor. Hedef zaten 2028 yılında dünyadaki ilk 5 seyahat pazaryerinden biri olmak. Ben bu potansiyeli görüyorum. O zaman Türkiye’nin, üstelik kurucusu Türk, sermayesi Türk, globaldeki en önemli markası olabilir mi? Tabii Enuygun global için Wingie markasını kullanıyor ama yapı olarak aynı şirket.

Aplikasyonlar çağında başarı

Platformlar ve aplikasyonlar çağı gelecek diye pek çok yazı yazıyorum. Ama burada WeChat gibi modeller gerçekten zor. Ama dikeyde belli sektörlerin süper app’i olmak önemli fırsatlar barındırıyor. Enuygun.com da belki onlardan biri olma yolunda…

Enuygun. com girişimci Çağlar Erol tarafında kurulmuş bir şirket. Size cember. net desem hatırlayanlar çıkar. Eşi Nihan Erol ile cember.net’i kuran Çağlar Erol, 2008 yılında bu şirketi Alman XING AG’ye satmıştı. Çağlar Erol ile geçtiğimiz günlerde sohbet etmek çok keyifli oldu. Seri yatırımcı olmaktan biraz uzaklaşmış. Enuygun’un büyümesine odaklanmış. Enuygun’u biraz ondan dinledim.

Wingie ile yurtdışında güçleniyor

Çağlar Erol, Enuygun’u şöyle anlatıyor: “Türkiye’de pek çok alandayız. Seyahatin pek çok alanına girdik. Uçağı, oteli, otobüsü, transferi, araç kiralaması hepsi aslında başka bir şirket, başka bir alan olmasına rağmen biz hepsini birlikte yapıyoruz. Bunun yanında Wingie ile ciddi bir büyümemiz var. Enuygun yurtdışına Wingie markasıyla açılıyor. 2017 yılında başladık Wingie’ye, Almanya, İspanya, İngiltere’de kuruldu. Sonra pandemi döneminde tüm seyahat sektörü ayakta kalmaya çalışırken biz iyi bir durumdaydık ve Wingie’yi büyüttük. Bunu da geliştirmeye devam ettirdik. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Suudi Arabistan’a da girdik. Domain olarak 9 ülkedeyiz şu anda. Global markamız Wingie ile 6 farklı dilde hizmet veriyoruz. Fakat 156 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcı Wingie üzerinden uçak bileti alıyor. Avrupa biraz daha doymuş bir pazar ama onun dışındaki pazarlarda çok hızlı büyüyoruz. İyi hizmete oynuyoruz. Müşteri devamlılığını ön plana alıyoruz. Eğer iş pazarda para yarışına gidiyorsa biz ona girmiyoruz”.

Enuygun.com’un yeni öyküsü nedir?

Bugüne kadar hızlı ve başarılı bir büyüme öyküsü oluşturan Enuygun.com’un bundan sonra yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Çağlar Erol’a bu öykünün ne olacağını sordum. Erol, “2028 yılına kadar dünyanın en büyük 5 seyahat pazaryerinden biri olmayı hedefliyoruz. Biz globalde bilinen bir marka olduk gibi… Özellikle Ortadoğu’da...

Bir çok pazara da girebilecek durumdayız. Daha önce globale açılıp başaramayan şirketlerin ciddi maliyetleri var. Oralarda ekipler kurmaları, alt yapıyı hazırlamaları ya da satın almalar yapmaları gerekiyor. Bizde daha farklı, biz hizmet satıyoruz. Platform olarak büyüyoruz. Pazarlara girmemiz daha kolay. Almanya’ya girdik organizasyonumuzu kurduk. Bunu da çok kolay yaptık. Pek çok ülkeye böyle girebiliriz. Ama biz doğru ülkelerde, iyi hizmet sunabileceğimiz bir alt yapı kurmak istiyoruz. Seyahatte globalde artık bilinen bir markayız”.

8 kişiden 1’inin bileti Enuygun’dan

Çağlar Erol bugün büyümenin yönünü anlatırken şu bilgileri aktarıyor: “Yeni alanları sürekli ekliyoruz. Örneğin transfer yoktu, transfer geldi. Çünkü uçak bilet satışlarımız çok yüksek. Türkiye’de her 8 kişiden 1’i uçak biletini Enuygun’dan alıyor. Ciddi bir pazar payımız var. Burada hizmeti geliştirmek için yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Daha gidecek yolumuz var. Ürünün kullanımını artırmak için de çalışıyoruz. Wingie’de de bu yelpazeyi artırmaya çalışıyoruz.

Sektöre girdiğimizde hizmet kalitesini yukarı çekerek bu etkiyi yarattık. Seyahat sektöründen olmayan tek girişim bizdik. Seyahat acenteleri, şirketleri online’a girmek istiyordu. Biz ise tamamen online olarak kurulduk. Kullanıcılara nasıl hitap edeceğimiz, dönüşleri nasıl sağlayacağımız bizim uzmanlığımızdı. Kullanıcı deneyimi konusunda öncü bir rol üstlendik. Tasarımlarımız bile bugün kopyalanıyor. Sürekli veriye bakıyoruz. Nasıl büyüteceğimizi tasarlıyoruz”.

10’da 1 fiyata bilet olur mu?

Çağlar Erol yarattıkları avantajlardan bahsederken, benim de bir seyahat sever olarak dikkatimi çeken açıkçası bu konu oldu. “Türkiye’de bir ilk olan Akıllı Aktarma, Enuygun’un geliştirdiği özel teknolojiyle hava yollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece gitmek istediğiniz yere aktarmalı olarak daha uygun fiyatlara ya da daha kısa sürede uçmanızı sağlayan akıllı bir teknoloji. Akıllı Aktarma teknolojisi, yapılan her uçuş aramasından sonra kendini geliştiriyor, farklı rota ve tarihlerdeki birçok uçuşu karşılaştırarak farklı uçuşları birleştirip yeni avantajlı rotalar yaratıyor. Burada büyük veriyi kullanıyoruz. Bazen bu yöntemle 10’da 1 fiyata uçma şansı veriyor sistem size… Sonraki serviste de hep kullanıcımızın yanındayız. En çok teşekkür aldığımız yer çağrı merkezinde arkadaşlarımızın verdiği destek”.

GELECEKTE GELİŞMENİN YÖNÜ

Çağlar Erol gelecek ile ilgili şunları söylüyor: “Biz nereye gidebiliriz diye bakıyoruz. Ama kesin yön çevirmek için çok acele etmiyoruz. Herkes bir ara WeChat olmaya çalıştı. Bugün ise herkes bunun kolay olmadığını gördü. Ülke sistemlerinin farklılığı, Çin’in koşullarının farklılığı burada etkin rol oynadı. Bazen engeller oluştu. Biz seyahat ve ek hizmetlerinde kalıp bu daha sonra nereye evrileceğine göre pozisyon almak istiyoruz. Birkaç adım sonraya da bakıyoruz ama buraları genellikle çok puslu… Fırsatlar var ama riskler de çok yüksek. 2 yıl sonra bambaşka bir dünya ile karşılaşabiliriz. ChatGPT, bu yılın başında açıldı dünyada onlarla API entegrasyonu yapan ilklerden biriyiz. Kullanıcı sohbet edip, seçeneklerini öğrenip biletini alıp gidebiliyor”.