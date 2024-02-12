100. Yıl Köyü Hatay'a umut veriyor

Mustafa Kemal Üniversitesi, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Blocks for Hope gönüllüleri ve iyilik elçileri Sanatçı Uğur Aslan ve Sanatçı İlker Ayrık tarafından kurulan 100. Yıl Köyü Platformu, Hatay’da depremzede vatandaşlara yuva olmak için hayata geçirilen 100. Yıl Köyünün temellerini attı.

100. Yıl Köyü Platformu tarafından hayata geçirilen hem yerel hem de ulusal düzeyde kalkınmayı odak noktasına alarak sürdürülebilir gelişimi destekleyen 100. Yıl Köyü Projesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında umut ve dayanışmayı desteklemek amacıyla Hatay’da hayata geçirildi. Gönüllü iş insanlarından oluşan Blocks for Hope oluşumu, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, onlarca bireysel ve kurumsal gönüllü, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel amaç ve değerlerini iyilik vizyonuyla faydaya dönüştüren projede buluştu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Jandarma Asayiş Vakfı Yerleşkesi’nde kurulmakta olan, 255 ev ve 2000 kişi kapasiteli 100. Yıl Köyü içerisinde yer alan yapılar Hatay’ın sosyokültürel yapısı ve geçmişten gelen yapılaşması ile bugünkü modern mimarisi bir araya getirilerek çelik konstrüksiyon ile taşınan ana iskelet ve genel yapıyı çevreleyen kerpiç duvarlar ile sürdürebilirliği arttırıcı etmenlerle oluşturuldu.

Yapılar, depremzede ailelerin ücretsiz kullanımına sunulduktan sonra, uzun vadede Öğrenci Yurdu ve çeşitli Üniversite birimleri olarak Üniversite yönetiminde kullanılmaya devam edilecek. Yerleşkelerden elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılmak üzere Üniversite Burs Fonuna devredileceği 100. Yıl Köyü projesi, aynı zamanda içerdiği atölyelerle yerel üretimde kalkınma ve istihdamın artmasına da destekleyecek.

Toplam maliyeti, arsa değeri hariç 125 milyon TL olan Hatay Jandarma Asayiş Vakfı'na 10 yıllığına tahsis edilen Mustafa Kemal Üniversitesi arazisi üzerindeki 100. Yıl Köyü’nün projenin altyapısı AFAD tarafından tamamlandıktan sonra, üstyapısı yine 100. Yıl Köyü Platformu paydaşları tarafından tamamlanacak.

100. Yıl Köyü Platformu, ‘100. Yılda Umut Var’ diyen herkesi projeye destek vermeye davet ediyor.