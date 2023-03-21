108. yılında Çanakkale Zaferi’nin teması: Ruhumuzda Var

18 Mart 1925 Deniz Zaferi’mizin üstünden tam 108 yıl geçti. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Çanakkale’de 18 Mart’ın 108’inci yılı kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kumandanlığında 18 Mart 1915’te “Çanakkale Geçilmez” sözü ile düşmana geçit vermediği gün. 2023 yılının Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılı olması dolayısıyla 18 Mart Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törenin 108’inci yılında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca tören teması “Ruhumuzda Var” olarak belirlendi. Abidede düzenlenen törenlerin ardından Seddülbahir Kalesi’nin restorasyon sonrası açılışı gerçekleştirildi. Bu tarihi günde aynı zamanda bölgeye büyük katkılar sunan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de hizmete açılmasının ilk yılını geride bırakmış olduk.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Seddülbahir Kalesi’ni açık hava müzesi olarak planlanmıştı. Kalenin giriş kapısı olan ve ilk bombardımanda yıkılan Bab-ı Kebir’i, yeniden canlandırmak için Koop Mimarlık tasarımı olan, ahşap karkas strüktürün imalatı Asmaz Ahşap Karkas Yapılar tarafından tamamlandı ve montajı gerçekleştirildi.

Çanakkale zaferi aynı zamanda kahraman Türk ordusunun gelecekte kazanacağı birçok zafere öncülük etmiş, Cumhuriyet’e giden yolda kazanılmış en büyük zafer olma özelliğine sahip. Cumhuriyet’e geçiş, Çanakkale geçilemediği için mümkün olmuştur. “Çanakkale Geçilmez” diyerek çıkılan yolda bugün Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını kutlayacağımız günlere kadar geldik. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Cumhuriyet’in ilanının, Çanakkale cephesinde gerçekleştirdiğimiz eşsiz bir zaferin verdiği imkan ile elde edildiğini hatırladığımızda, nasıl bir ilişki olduğunu göz önüne çıkmaktadır.

Bu vesile ile başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, komutanları ve aziz şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

2019 yılında başlayan ve ‘Zafere Selam’ adı verilen proje kapsamında Tarihi Yarımada’nın ebedi boya sponsoru Filli Boya, anıtın bakım, güzelleştirme ve boyasını yaptı. Anıt için üretilen özel boya kullanılırken, tarihi alanda 120 bin metrekarelik boya yapıldı. Çanakkale’nin simgesi Dur Yolcu Anıtı, Filli Boya’nın özel olarak geliştirip ürettiği boya kullanılarak yenilendi.

Enerjisa Üretim, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerimizi anmak amacıyla Çanakkale’de 54 bin fidanı toprakla buluşturdu. Enerjisa Üretim, 2023 yılında toplamda Türkiye’nin farklı bölgelerinde 270 bin fidan ile orman alanı oluşturmayı hedefliyor.

Seddülbahir Açıkhava Müzesi kapsamında, sergi salonu olarak kullanılacak Kubbeli Yapı’nın taşıyıcı panellerini, Yalova fabrikalarında 3 boyutlu kavisli kesimleri yapılarak bir araya getirildiğinde tam bir kubbe oluşturacak şekilde imal eden ve hazırlanan bu özel imalatların montajını sahada kısa sürede gerçekleştiren Asmaz Ahşap Karkas Yapılar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Asmaz’ı tebrik ediyorum.