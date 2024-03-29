Balıkesir’de seçim atmosferi çekişmeli geçiyor…

Son günlerine gelinen seçim çalışmalarında Balıkesir’de AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın arasında çekişmeli bir seçim atmosferi yaşanıyor.

Mevcut görevini sürdüren ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yücel Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde iş insanları ve esnaf ile bir araya geldiği iftar programında sarf ettiği; “Balıkesir’de Balıkesirliler ile anlaşmış bir şekilde Balıkesir’i yönetmeye devam edeceğiz ama hani ‘kurt bu kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz’ diyorlar ya. İş adamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş zammı yaptı, şehirde de herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani ‘kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz’ derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır. Bu şehre zarar vermek isteyen herkesin karşısında önce AK Parti ardından Yücel Yılmaz olacaktır” sözleri iş dünyası tarafından tepki ve şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan bu açıklamasından dolayı gelen tepkilere karşın Gazetemiz EKONOMİ’ye özel açıklama yapan Yücel Yılmaz şunları söyledi: “Son zamanlarda bazı iş insanlarının, personelini ‘Yücel Yılmaz’a oy atmayacaksınız!’ diye tehdit ettiğini biliyoruz. Şehrimizde yakalanan uyum ve hoşgörü ortamına kasteden, şehrin dinamikleri ile oynamaya çalışan, kara propagandaya ön ayak olanlara tepkimizi koyduk. Şehrimizin kaynağını ve nitelikli iş gücünü, bu tür kara propagandaya alet etmeye çalışan, sadece kendi çıkarları için çalışanını ‘oy vermeyeceksiniz’ diye tehdit edenlere 31 Mart’ta yine bu şehir karşı çıkacaktır.”

Seçime sayılı günler kala yapılan bu açıklamaların iş dünyası açısından etkileri sürerken, Balıkesir’de Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın arasında, yapılacak olan hizmetlere yönelik projeler yarışmaya devam ediyor…

Dip Not: Balıkesir iş dünyasının sevilen isimlerinden Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BASİAD) geçtiğimiz 15’inci dönem Başkanlığı’nı yapan ve Balıkesir iş dünyasına yaptığı hizmetler ile adını yazdıran Ümit Baysal’ın ani vefat haberi büyük üzüntü yarattı. Başta ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içerisinde uyu Ümit Ağabey…