Kuvâ-yi Milliye kenti Balıkesir, kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyor

Bugün, Kuvâ-yi Milliye Şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü.

Çanakkale Savaşı’ndan sonra kurtuluş hareketi olan Kuva-yi Milliye ruhunun doğduğu ve ilk kıvılcımının atıldığı Balıkesir, yurdumuzun işgaline karşı en önde göstermiş olduğu kahramanca mücadelesinden sonra 101’inci yılını kutluyor.

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayıp Anadolu’ya yayılan işgale karşı, vatan toprağının düşman kuvvetlerince ele geçirilmesine ilk tepki ve etkili protesto Balıkesir’de örgütlenen Kuvâ-yi Milliye hareketi ile başlatıldı. Balıkesir’de şehrin ileri gelenlerinin öncülüğünde Alaca Mescit ve Okuma Yurdunda yapılan kongreler neticesinde, milletin hür ve bağımsız yaşama azmi ve iradesi ortaya konulmuş, esaretin asla kabul edilmeyeceği, düşmanın yurdumuzdan bir daha asla işgale cesaret edemeyeceği kesin zaferle kovulabilmesi için silahlı mücadelenin şart olduğu kararı alındı.

26 Ağustos 1922’de başlayan ve 28 Ağustos’ta giderek genişleyen Büyük Taarruz, Yunanistanlılara kesin darbeyi indirince, Yunan birlikleri hızla geri çekilmeye başladı. Milli güçlerce izlenen Yunanlar, 3 Eylül’de Burhaniye’yi, 4 Eylülde Bigadiç’i, 5 Eylül’de de Susurluk’u boşalttılar. Kurtuluş güçleri 6 Eylül’de ise Balıkesir’e girdiler. Böylece Balıkesir iki yılı aşkın bir süre devam eden işgalden kurtulmuş oldu. Aynı gün Balya, Gönen ve İvrindi de kurtuldu. Türk birliklerinin Yunanları izleyerek kıyı şehirlere de ulaşması sonucu 9 Eylül’de Edremit, 14 Eylül’de Manyas ve 15 Eylül’de de Ayvalık ile Bandırma kurtarıldı.

Bu yıl ayrı bir öneme sahip olan Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz önderliğinde kentte bir dizi etkinlikler düzenlenerek coşku ile kutlanacak. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı, vatanı ve istiklâli uğrunda canını seve seve feda ederek bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz.

Bu vesile ile Atatürk’ün, çağdaş, modern ve güçlü Türkiye’sinin güçlü kadınları olan Filenin Sultanları’na ve Balıkesir’in milli gururu Ebrar Karakurt’a, bizlere yaşattıkları bu güzel duygular için bir kez daha teşekkür ediyoruz.