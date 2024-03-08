Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın olmak Cumhuriyet kazanımımız olan Anadolu’daki kadınların kalkınmaya ve üretime daha çok dahil edilmesi ve çok daha fazla fırsat esitligi saglanması gerektiği inancındayım.

Bunun en güzel örnegini Güney Marmara iller i olan Balıkesir ve Çanakkale’de sanayici ve is insanlarının son yıllardaki gerek yönetim gerekse üretimde kadın çalısan oranını yüzde 50 oranlarına tasımadaki yogun çabalarından görebiliyoruz. Bu durum da bizlere umut ve mutluluk veriyor.

Birlesmis Milletler’in 2030 gündeminde 193 üyesi tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri de ‘Toplumsal Cinsiyet Esitligi’ ilkesi. Bu ilke ile basta kadınlara ve kız çocuklarına karsı her türlü ayrımcılıgın ortadan kaldırılması planlanıyor. 16 amacı besleyen toplumsal cinsiyet esitliği ilkesinin bütün liderlerin gündeminde olması gerektigine inanıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Bir toplum, cinslerinden yalnız birinin yüzyılımızın gerekt irdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamıs olur. Bizim toplumumuzun ugradıgı basarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karsı ihmal ve kusurdur” sözleri aklıma geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen ardından sevg i, saygı ve minnet ile anacagımız, kadın erkek bir arada omuz omuza cephede mücadele eden 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109’uncu yılını kutlayacagız.

Evlerinden cepheye, yemekten cephane tasınmasına, Mehmetçik ile omuz omuza çarpısmaktan kesk in nisancılıga kadar hemen her alanda ön plandalardı. Özellikle kadın oldukları halde cephede erkek adı tasıyarak savasmak zorunda kalan birçok mücadelec i kadınımızı kısacası Çanakkale Savası’nın gizli kahramanı olan Türk kadınlarımızı bir kez daha saygı ve minnet ile anıyorum. Çanakkale Savası’ndaki kahraman Türk kadınlarımız için Mustafa Kemal Atatürk’ün su sözler ini hatırlatmadan geçemeyeceğim:

“Dünyada hiç bir milletin kadını, ‘ben, Anadolu kadınından fazla çalıstım. Milletimi kurtulusa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ di- yemez.” Unutmamalıyız ki ‘Türkiye’yi kadınlar ayaga kaldıracak’. Kadınların sömürülmedikleri, siddet görmedikleri ve toplumsal cinsiyet esitliginin hayata geçtigi bir ortam diliyorum.